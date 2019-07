Bouře Barry zesílila na hurikán, ohrožuje jih USA

Mraky nad New Orleans během příchodu tropické bouře Barry.

Mraky nad New Orleans během příchodu tropické bouře Barry. ČTK/AP/Matthew Hinton

New Orleans (USA) - Tropická bouře Barry dnes na cestě k pobřeží amerického státu Louisiana zesílila na hurikán. Podle Národního střediska pro hurikány (NHC) živel provází vítr o rychlosti 120 kilometrů v hodině a jihu USA hrozí rozsáhlé škody zejména kvůli intenzivním srážkám, které vyvolají povodně. Americký prezident Donald Trump v Louisianě vyhlásil stav nouze, což státu umožní čerpat peníze a pomoc z federálních zdrojů.

NHC v 10:00 místního času (17:00 SELČ) vydalo varování, podle něhož se hurikán nacházel asi 80 kilometrů západně od města Morgan City, pohyboval se rychlostí devět kilometrů za hodinu severozápadním směrem a doprovázel ho vítr o rychlosti 120 kilometrů za hodinu. K pobřeží by se živel měl dostat kolem poledne místního času (kolem 19:00 SELČ) nebo v závislosti na rychlosti jeho pohybu i později, ve vnitrozemí by pak měl zeslábnout.

Podle meteorologů není u hurikánu Barry hlavní hrozbou silný vítr, ale velice intenzivní srážky, které ho budou doprovázet. Předpovědi udávají, že déšť bude mít podobu průtrže mračen a že na některých místech může spadnout během víkendu asi 250 až 500 milimetrů vody.

"Je to neuvěřitelně obrovská masa vlhkosti, je to úplně mimo tabulky," varoval dnes ředitel NHC Ken Graham. Podle něj se bude hurikán pohybovat tak pomalu, že intenzivní déšť čeká Louisianu celý víkend. Z břehů se tak může vylít nejen řeka Mississippi, ale i další toky.

Hladina Mississippi se ve městě New Orleans do pondělí podle meteorologů zvýší až o 5,2 metru. To je o 0,6 metru méně než udávala předchozí předpověď. Protipovodňová hráz chránící město je vysoká šest až 7,5 metru.

Pro New Orleans hurikán znamená náročnou zkoušku protipovodňových opatření, která město po ničivém úderu hurikánu Katrina v roce 2005 modernizovalo. Guvernér Louisiany John Bel Edwards řekl, že New Orleans mohou obecně ohrozit lijáky, rozvodněná řeka a vzedmutí hladiny moře. "Čekáme všechny tři případy," dodal.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) pro oblast města New Orleans vydala varování před tornády a krupobitími, které mohou hurikán Barry doprovázet. Obyvatelé byli varováni, aby nevycházeli ven.

Barry již nyní komplikuje životy obyvatel v pobřežních oblastech Louisiany. Bez proudu se dnes ocitlo přes 45.000 odběrných míst. Největší výpadky podle AP hlásí okresy Jefferson, Lafourche, Assumption a Terrebone v jižní Louisianě u New Orleans.

Na řádění živlu se připravuje národní garda a záchranářské týmy, které mají k dispozici plavidla a vozidla s technikou pro pohyb v zaplavených oblastech. Garda oznámila, že v pohotovosti má také helikoptéry a že má nachystané zásoby pitné vody, potravin a dek.