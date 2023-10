Bouře Babet má ve Skotsku jednu oběť, letiště v Kodani ruší lety

Kodaň/Londýn - Při silné bouři Babet na východě Skotska zemřela 57letá žena. Smetla ji voda, její tělo vylovili později z řeky. Rada hrabství Angus kvůli obavám ze stoupající hladiny řek nechala preventivně evakuovat přes 400 domácností. Několika tisícům skotských domácností byly dočasně přerušeny dodávky elektřiny. Školy v hrabství Angus zůstanou dnes uzavřené, zrušeny byly také pohřby, uvedl zpravodajský server BBC News. Výstraha před silným větrem platí až do sobotního dopoledne také v Dánsku, kodaňské letiště ruší lety, píše server TV2.

Druhá pojmenovaná bouře letošního podzimu přinesla do Skotska vítr o rychlosti přes 110 kilometrů na hodinu. Na pobřeží lidé viděli až šestimetrové vlny, píše Sky News. Řeky by se na některých místech mohly vylít z břehů, varovali meteorologové. Kvůli bouři byla přerušena doprava na mnoha hlavních silnicích, silný vítr by totiž mohl převracet nákladní auta. Zastavil se i provoz vlaků na severu a severovýchodě Skotska.

Kompletně zatopená zůstává obec Brechin na břehu řeky South Esk. Záchranáři tam projížděli po ulicích ve člunech a pomáhali lidem, kteří se nestihli nebo původně nechtěli evakuovat. Nejvyšší výstraha přestane ve Skotsku platit dnes v poledne, lidé pak začnou sčítat škody způsobené živly, píše Sky News.

V Dánsku platí výstraha před silným větrem od dnešního brzkého rána do sobotního poledne. Během dnešního večera by podle meteorologů mohlo spadnout až 30 milimetrů srážek a to zejména v oblastech, kde jsou již zvýšené hladiny řek. Kodaňské letiště zrušilo asi 70 ze 750 letů, většinou zajišťovaných menšími stroji. Kvůli vysoké hladině byly zrušeny odjezdy trajektů z města Faaborg a na dvou trasách mezi jižním Dánskem a severním Německem: mezi Rödby a Puttgardenem a mezi Gedserem a Rostockem. Večer bude od 19 hodin kvůli větru uzavřen most přes Öresund z Kodaně do švédského Malmö, píše TV2.