Bourání jihomoravských domů poničených bouří potrvá ještě 14 dní

Podivín (Břeclavsko) - Demolice domů v jihomoravských obcích zasažených bouří a tornádem potrvají ještě deset až 14 dní. Novinářům to dnes v Podivíně po jednání krizového štábu řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Z dvou stovek domů jich zbývá zbořit kolem 40. Bouře poničila 1200 domů. Zatím 650 lidí požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj, které poskytuje až dva miliony korun. Pět set domů zůstává bez proudu, provizorní připojení by mělo být zajištěno do 26. července.

Podle Grolicha bylo k demolici určeno 187 domů. "Číslo se ale pořád hýbe, protože někdo měl požadavek na hasiče, ale objedná si pak soukromou firmu, nebo naopak někdo ještě hasiče povolá. Řádově je to ale práce na deset až 14 dnů," uvedl hejtman.

Nedokáže zhodnotit, jak jsou daleko rekonstrukce domů, které nebyly určené k demolici. "Neexistuje žádná databáze rekonstrukcí jednotlivých domů. Někdo byl schopný si to zařídit a pracuje tam, někdo se tam byl podívat jednou. Záleží, v jaké kondici je ta rodina," poznamenal hejtman. Lidé mohou škody hradit z pojištění, veřejných sbírek, případně z dotací ministerstva. Požádalo si o ni už 650 lidí, podle Grolicha ale bude potřeba počkat na posudek ohledně stanovení nákladů na opravy. Kromě až dvoumilionové dotace ministerstvo nabízí i možnost třímilionového úvěru za zvýhodněných podmínek.

Poškozený zůstává i veřejný majetek. "Domluvili jsme se s ústavem soudního inženýrství, který by měl nacenit veškeré škody na obecním a krajském majetku, abychom to ministerstvu poslali po 20. červenci," řekl Grolich.

Podle něj 28 rodin požádalo o dlouhodobé ubytování. "U někoho to může být na půl roku, u někoho na rok, než se postaví dům. Zjišťujeme, jak je to s mobilními buňkami, máme nabídku z Ústeckého kraje na dvojdomky. Zpracováváme nabídky, které jsou zdarma, ale asi nepokryjeme všechny potřeby zdarma. Uvidíme, jestli to pak půjde ze sbírek, jsme připravení pomoct i na straně kraje, připravené jsou i obce," uvedl Grolich.

Bouřky s kroupami a tornádem o rychlosti přes 200 kilometrů v hodině zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Poničily 200 domů, vyžádaly si šest životů.