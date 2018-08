San Javier (Španělsko) - Francouzský cyklista Nacer Bouhanni vyhrál sprint početné skupiny uprchlíků v šesté etapě Vuelty a připsal si třetí vítězství ve španělském závodu Grand Tour v kariéře. V závěru rovinaté a větrné trasy předčil Dannyho van Poppela z Nizozemska a Itala Eliu Vivianiho, který útočil na druhý dílčí úspěch v letošním ročníku.

Červený dres lídra uhájil Bouhanniho krajan Rudy Molard, jenž dojel v čelní skupině na 20. místě. Dál vede o 41 sekund před Polákem Michalem Kwiatkowskim, kterého z vedoucí pozice sesadil ve středu. Třetí je Němec Emanuel Buchmann.

Pokus o únik Richieho Porteho s dalšími dvěma cyklisty skončil zhruba 30 km před cílem a zdálo se, že etapa vyvrcholí hromadným spurtem. Peloton pak ale na několik skupin rozdělil hromadný pád, když se někteří jezdci nevyhnuli ostrůvku uprostřed silnice. V čelním balíku dojeli i všichni hlavní favorité na titul.

"Ve finále to dneska bylo hodně tvrdé a opravdu rychlé. Ale věděl jsem, co mám dělat. Šel jsem z vláčku do vláčku, od kola za kolo. Byl jsem odhodlaný vyhrát po tom, co se stalo včera. Ty falešné informace mě dost naštvaly," řekl Bouhanni s odkazem na zprávu španělských médií, že se ve středu pohádal se sportovním šéfem svého týmu Cofidis kvůli inkasované časové penalizaci za nedovolenou podporu na trati a Jeana Luca Jonronda při hádce udeřil.

Jediný český cyklista na startu Jan Hirt přijel v jedné z dalších skupin se ztrátou přes pět a půl minuty na vítěze na 167. místě. Celkově jeho manko narostlo na 141. příčce na 44:19 minuty.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 6. etapa (Huércal-Overa - San Javier, 153 km):

1. Bouhanni (Fr./Cofidis) 3:58:35, 2. Van Poppel (Niz./LottoNL-Jumbo), 3. Viviani (It./Quick-Step Floors), 4. Consonni (It./SAE Team Emirates), 5. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 6. García (Šp./Bahrajn-Merida), 7. Fraile (Šp./Astana), 8. López (Kol./Astana), 9. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 10. Mörköv (Dán./Quick-Step Floors) všichni stejný čas, ...167. Hirt (ČR/Astana) -5:36.

Průběžné pořadí: 1. Molard (Fr./Groupama-FDJ) 22:26:15, 2. Kwiatkowski (Pol./Sky) -41, 3. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -48, 4. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -51, 5. Valverde (Šp./Movistar) -53, 6. I. Izagirre (Šp./Bahrajn-Merida) -1:11, 7. Gallopin (Fr./AG2R La Mondiale), 8. Quintana (Kol./Movistar) oba -1:14, 9. Kruijswijk (Niz./LottoNL-Jumbo) -1:18, 10. Mas (Šp./Quick-Step Floors) -1:23, ...141. Hirt -44:19.