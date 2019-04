New York - Útočník David Pastrňák vstřelil ve druhém semifinálovém utkání Východní konference NHL jeden gól Bostonu, který ale prohrál s Columbusem 2:3 ve druhém prodloužení. Zápas rozhodl v čase 83:42 Matt Duchene a upravil stav série na 1:1. Také Dallas vyrovnal v semifinále Západní konference stav na 1:1, když zvítězil na ledě St. Louis 4:2.

Boston v základní hrací době vedl 1:0 a 2:1. Skóre otevřel Matt Grzelcyk v přesilové hře a druhou asistenci si u jeho trefy připsal David Krejčí. Druhý gól domácích dal Pastrňák bruslí. Český útočník sváděl na hranici brankoviště souboj a od něho se přihrávka Charlieho Coylea odrazila za brankovou čáru.

Columbus vyrovnal ve druhé třetině trefami Arťoma Panarina. Ruský útočník poprvé překonal Tuukku Raska v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu a podruhé se prosadil z opačné strany perfektní ranou pod břevno. Smolařem prodloužení se stal Patrice Bergeron, když mu dvě velké šance zlikvidoval brankář Sergej Bobrovskij a jeho vyloučení potrestal Matt Duchene dorážkou mezi betony.

"Tvrdě makáte, abyste se dostali do dobré pozice. Zápas je vyrovnaný a já udělám tohle. Je to moje chyba, měl jsem se vyhnout vyloučení. Zachytila se mi tam hokejka (mezi bruslemi Setha Jonese v útočném pásmu). Takhle napadáte často a v drtivé většině případů se tohle nestává, ale v této fázi zápasu jsem měl být opatrnější a neměl jsem tam hokejku strkat," mrzelo Bergerona.

Boston před zápasem uctil památku legendárního basketbalisty s českými kořeny Johna Havliceka, který umřel ve čtvrtek ve věku 79 let. Někdejší opora Bostonu Celtics je s 26.395 body v NBA stále nejlepším střelcem v klubové historii. Místo minuty ticha pustil klub divákům sestřih jeho nejlepších momentů a namířil reflektory na jeho dres s číslem 17, který visí pod stropem TD Garden.

Dallas vedl ve 14. minutě 2:0 po akcích Roopea Hintze. Dvaadvacetiletý nováček otevřel skóre střelou z mezikruží a poté připravil v přečíslení dva na jednoho gól pro Mira Heiskanena, který zakončil rychlý protiútok blafákem a střelou do prázdné branky.

"Je klidný. Působí dojmem, jako by už odehrál sto utkání v play off," chválil Mats Zuccarello spoluhráče Hintze, který vede se čtyřmi góly a třemi asistencemi v play off produktivitu nováčků. "Hodně bruslíme a držíme puk v jejich pásmu. Jsme také sebevědomí, je to dobré," dodal Hintz.

St. Louis snížilo vzápětí ranou Coltona Parayka od modré čáry, ale ještě v první třetině udeřil z dalšího brejku Mattias Janmark. Domácí dali kontaktní gól na začátku třetí části tečí Jadena Schartze, ale při power play zpečetil výhru Hintz. "Mohli jsme si pomoct přesilovkami, ale nestalo se. To byl zřejmě rozdílový faktor," uvedl trenér St. Louis Craig Berube, jehož svěřenci nevyužili v závěru dvě minuty dlouhou power play šest na čtyři.

Velkou překážkou byl také Ben Bishop. Brankář Dallasu se oklepal z předchozího duelu, v němž inkasoval třikrát z dvaceti střel. "Sezona je dlouhá, občas dostanete gól, který byste nejraději vzal zpátky. Ale už jsem toho zažil dost. Střídali mě, inkasoval jsem šest gólů. To se stává. Musíte na to zapomenout a jít dál," uvedl Bishop, který kryl 32 střel a ve třetí třetině zneškodnil šanci Ryanu O'Reillymu a Oskaru Sundqvistovi.

Pro Bishopa je celá série speciální i tím, že v St. Louis vyrůstal a často chodil na zápasy Blues. "Pamatuju si, jak jsme křičeli jméno (gólmana Chicaga) Belfour a snažili se ho tím rozhodit. A teď to samé dělají mně. Jako dítě mě vůbec nenapadlo, když jsem sledoval zápasy play off, že bych mohl chytat proti Blues. Je to celé šílené," řekl Bishop.

Utkání 2. kola play off NHL:

Východní konference - 2. zápas:

Boston - Columbus 2:3 ve druhém prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. Grzelcyk (Krejčí), 23. Pastrňák - 22. a 29. Panarin, 83. Duchene. Střely na branku: 31:41. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Duchene, 2. Bobrovskij (oba Columbus), 3. T. Rask (Boston). Stav série: 1:1.

Západní konference - 2. zápas:

St. Louis - Dallas 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Branky: 15. Parayko, 42. Schwartz - 8. a 60. Hintz, 14. Heiskanen, 15. Janmark. Střely na branku: 34:35. Diváci: 18.285. Hvězdy zápasu: 1. Hintz (Dallas), 2. Parayko (St. Louis), 3. Dickinson (Dallas). Stav série: 1:1.