New York - Útočník David Krejčí asistoval v úterním utkání play off NHL u jediné branky Bostonu, který podlehl domácímu Columbusu 1:2 a v semifinále Východní konference prohrává 1:2 na zápasy. V Západní konferenci Logan Couture hattrickem zařídil výhru San Jose 4:2 na ledě Colorada a Sharks se ujali vedení v sérii 2:1.

Columbus, který v úvodním kole play off vyřadil suveréna základní části Tampu Bay, trápí i dalšího favorita. Skóre otevřel v jeho prospěch v závěru první třetiny střelou z mezikruží Boone Jenner a ve 33. minutě zvýšil v přesilové hře z dorážky Matt Duchene.

"Když vidíte, že se vaše elitní lajna snaží nejen něco vytvořit v útoku, ale že poctivě maká i směrem dozadu, strhne to i ostatní. Každý chce přispět a Booneho řada dnes vstřelila opět klíčový gól," vysvětlil kapitán Columbusu Nick Foligno formu týmu, který v play off vyhrál šest ze sedmi zápasů.

Před kontaktním gólem Bostonu převzal Jake DeBrusk v blízkosti útočné modré čáry puk od Krejčího a výpad po levé straně zakončil šťastnou trefou. Kotouč, který propasíroval pod chrániči Sergeje Bobrovského, skončil jen těsně za brankovou čárou. Český útočník si v play off připsal šedesátou přihrávku, což dokázali v historii klubu před ním jen dva hráči - Ray Bourque (125) a Bobby Orr (66). David Pastrňák vyšel bodově naprázdno, zápas začal ve třetí řadě, později ho trenér Bruce Cassidy vytáhl do elitní řady.

Hosté měli na vyrovnání celou třetí třetinu, ale nepřekonali Bobrovského, který kryl v utkání 36 střel a stal se první hvězdou zápasu. "Zatlačili nás, ale odolali jsme. Drželi jsme při sobě, hráli jsme jeden za druhého. Také nám neskutečně pomohli fanoušci, vytvořil bláznivou atmosféru," řekl Bobrovskij.

Předchozí dva duely rozhodlo prodloužení, tentokrát si ho Boston nevynutil. "Myslím si ale, že jsme si v zápase vytvořili dost šancí, abychom vyhráli. Dvakrát jsme trefili tyč, jednou břevno. Ještě nám (Bobrovskij) chytil několik dobrých možností. Určitě bychom se ale měli ještě více tlačit do míst, odkud padá nejvíce gólů," řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Columbus také praktikuje náročnou fyzickou hru a v zápase měl téměř dvakrát více hitů než soupeř (53:28). "Všiml jsem si toho. Vypovídá to o tom, že jsme kontrovali puk a měli ho častěji na hokejkách, což je pozitivní. Musíme jim dát ale pocítit, že umíme hrát také tvrdě," řekl DeBrusk.

San Jose mělo v úvodní třetině navrch. Za bezbrankového stavu trefili Sharks dvakrát tyč a jednu hezkou individuální akci nedotáhl do gólové podoby Tomáš Hertl. Před odchodem do kabin ale zúročili aktivitu, když se prosadili Couture a Timo Meier. Colorado ztrátu smazalo. Na konci druhé třetiny snížil Nathan MacKinnon a v 52. minutě vyrovnal tečí Matt Nieto. Za 65 sekund ale strhl Couture vedení opět na stranu hostů a v poslední minutě i zpečetil výhru.

"Nebudu lhát, že to pro mě nic neznamená. Je to něco mimořádného," prohlásil Couture o svém prvním hattricku v play off. Útočník San Jose je s devíti góly také nejlepším střelcem vyřazovací části. "Ještě jsme nevyhráli, takže se o moje čísla nestarám. Klidně bych mohl mít celé play off nula bodů, a pokud vyhrajeme Stanleyův poháru, budu nejšťastnějším člověkem v kabině," dodal.

MacKinnon litoval nepovedeného vstupu Colorada do utkání. "Ale těší mě, že jsme zápas nezahodili a vyrovnali. Hráli jsme za stavu 0:2 s větším zaujetím, hráli jsme dobře. Jen je škoda, že nám nešly přesilovky. To nám ublížilo," řekl MacKinnon. Trenér soupeře Peter DeBoer řekl, že cítil i po vyrovnání z hráčů na střídačce klid. "Líbilo se mi, jak jsme zareagovali. Sice byl stav 2:2, ale zasloužili jsme si být v lepší pozici. Věděli jsme, co je potřeba udělat, a povedlo se to," řekl kouč.

2. kolo play off NHL: -------- Východní konference - 3. zápas: Columbus - Boston 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Branky: 19. Jenner, 33. Duchene - 40. DeBrusk (Krejčí). Střely na branku: 34:37. Diváci: 19.337. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Jenner, 3. Duchene (všichni Columbus). Stav série: 2:1. Západní konference - 3. zápas: Colorado - San Jose 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) Branky: 36. MacKinnon, 52. Nieto - 16., 53. a 60. Couture, 19. Meier. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.106. Hvězdy zápasu: 1. Couture (San Jose), 2. Grubauer (Colorado), 3. Meier (San Jose). Stav série: 1:2. Kanadské bodování play off NHL: 1. Couture (San Jose) 10 12 (9+3) 2. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6) 3. MacKinnon (Colorado) 8 12 (5+7) 4. Pacioretty (Vegas) 7 11 (5+6) 5. Rantanen (Colorado) 8 11 (5+6) 6. Burns (San Jose) 10 11 (4+7) 7. Hertl (San Jose) 9 10 (6+4) 8. Slavin (Carolina) 9 10 (0+10) 9. E. Karlsson (San Jose) 10 10 (0+10) 10. Duchene (Colorado) 7 9 (5+4) 32. Pastrňák (Boston) 10 7 (3+4) 34. Krejčí (Boston) 10 7 (2+5) Střelci: 1. Couture 9 branek, 2. Hertl (oba San Jose), Mark Stone (Vegas), Schwartz (St. Louis) všichni 6 branek, 5. MacKinnon, Rantanen (oba Colorado), Bäckström (Washington), Duchene (Columbus), Matthews (Toronto), Pacioretty (Vegas), Coyle (Boston), Foegele (Carolina), A. Radulov (Dallas) všichni 5, ...24. Pastrňák (Boston) 3.