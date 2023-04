Boston zahájil play off NHL s Floridou vítězně, Pastrňák skóroval

Utkání 1. kola play off hokejové NHL Boston - Florida, 17. dubna 2023. David Pastrňák (vpravo) střílí gól, v brance Floridy Alex Lyon.

Utkání 1. kola play off hokejové NHL Boston - Florida, 17. dubna 2023. David Pastrňák (vpravo) střílí gól, v brance Floridy Alex Lyon. ČTK/AP/Winslow Townson

Boston - Hokejisté Bostonu vstoupili do play off NHL vítězstvím 3:1 nad Floridou. Bruins ve vyřazovacích bojích Východní konference navázali na základní část, kterou minulý týden uzavřeli rekordní 65. výhrou, a výrazně se na tom opět podíleli čeští hráči. David Pastrňák přispěl gólem, David Krejčí a Pavel Zacha měli po jedné asistenci. Bodově se prosadil i Martin Nečas, jenž dvěma přihrávkami přispěl k výhře Caroliny 2:1 nad New Yorkem Islanders.

Pastrňák otevřel v 6. minutě v přesilovce skóre zápasu, když mu Krejčího odraženou střelu před brankou přiklepnul k dorážce Tyler Bertuzzi. V úvodu druhé části domácí zvýšili díky 50. trefě Brada Marchanda v play off na 2:0 a na snížení Panthers ještě před přestávkou odpověděl gólem na 3:1 po Zachově asistenci Jake DeBrusk.

Carolina se proti Islanders prosadila vždy v početní výhodě a na začátku obou akcí byl pokaždé Nečas. Hned ve 4. minutě po jeho spolupráci s Brentem Burnsem skóroval Sebastian Aho, v úvodu druhé třetiny zase Stefan Noesen.

Edmonton zdolal v úvodním duelu play off Západní konference Los Angeles 4:3 v prodloužení. V desáté minutě rozhodl Alex Iafallo brankou z přesilovky. Duel Dallasu s Minnesotou je po první nastavené dvacetiminutovce stále nerozhodný 2:2.

1. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápasy: Carolina - NY Islanders 2:1, Boston - Florida 3:1. Západní konference - 1. zápasy: Edmonton - Los Angeles 3:4 v prodl., Dallas - Minnesota 2:3 ve 2. prodl.