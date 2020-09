Boston zabral a snížil semifinálovou sérii NBA s Miami

Orlando (USA) - Basketbalisté Bostonu Celtics se udrželi v boji o postup do finále NBA, Miami porazili 117:106 a snížili stav semifinálové série na 1:2 na zápasy. Pro Miami to byla teprve druhá porážka v letošním play off po deseti výhrách. Čtyři hráči Bostonu se dostali na alespoň 20 bodů, nejvíce měl Jaylen Brown 26.

Série, ve kterých se prohrává 0:3, se v NBA téměř nedají otočit. V historii se to povedlo jen třikrát, a tak Boston potřeboval v sobotu bezpodmínečně zvítězit. Do Miami se pustil hned od začátku a celé utkání držel vedení. Už v poločase se dostali Celtics do dvouciferného náskoku, v polovině poslední čtvrtiny vedli už o 20 bodů.

Pak sice Miami zabralo a pokoušelo se o senzační obrat, když minutu před koncem snížilo na pět bodů, ale Boston neznervózněl a díky trestným hodům Marcuse Smarta zápas v klidu dohrál.

Smart, jenž nejhlasitěji motivoval své spoluhráče po předchozí porážce, zaznamenal 20 bodů a 6 asistencí. Kemba Walker přidal 21 bodů a Jayson tatum sahal po triple doublu s 25 body, 14 doskoky a 8 asistencemi.

"Máme skvělou partu. Po minulém zápase bylo hodně emocí, ale jsme jako rodina a jsme tu jeden pro druhého. Dnes jsme ukázali, že když držíme při sobě, dokážeme vyhrát jakýkoli zápas," řekl Brown.

Celtics se po zranění vrátil do hry Gordon Hayward a s ním Boston sáhl i ke hře v malé sestavě bez klasického pivota. Toho sice využil pivot soupeře Bam Adebayo k 27 bodům a 16 doskokům, ale naopak se povedlo utlumit silný perimetr Miami, které mělo mimo jiné úspěšnost střelby za tři body jen 27 procent. Jimmy Butler zůstal na 17 bodech, Goran Dragič na jedenácti. Náhradník Tyler Herro potřeboval na 22 bodů 18 střel.

"Tohle už je semifinále NBA, kde hrajete proti opravdu dobrým týmům. A pak nejde hrát bez potřebné síly, nedodržovat detaily. Musíte pořád hrát na maximum svých možností. Ale soupeř byl dnes ve všem lepší," připustil kouč Miami Eril Spoelstra. "Dnes jsme nehráli dostatečně tvrdě. Nedělali jsme nic z toho, co jsme si před zápasem řekli," souhlasil s koučem Butler.

Finále Východní konference - 3. zápas:

Miami - Boston 106:117 (stav série 2:1).