Boston výhrou v prodloužení v Indianě udržel první místo v NBA

New York - Basketbalisté Bostonu po pauze na Utkání hvězd zapsali vybojovali vítězství na hřišti Indiany 142:138 po prodloužení a uhájili první místo v NBA před Denverem. Nuggets rovněž vyhráli 115:109 nad Clevelandem a z prvního místa Západní konference ztrácejí na Boston jednu výhru. Už patnáctou porážku za sebou utrpělo San Antonio, které v texaském derby podlehlo Dallasu 116:142.

Boston vedl v poločase o 10 bodů, ale Indianě se dařila střelba z dálky. Trefila celkem 22 trojek, z toho osm dal pivot Myles Turner, který si 40 body vyrovnal osobní rekord. Do koncovky se šlo za vyrovnaného stavu a v poslední minutě a půl už nikdo neskóroval. Prodloužení rozhodl v závěru Jayson Tatum, který nasbíral celkově 31 bodů, 12 doskoků a sedm asistencí.

"Byl to skvělý zápas. Čím více nás teď soupeři takhle prověří, tím nám to dlouhodobě pomůže," řekl Tatum. "Nemohli jsme si přát lepší souboj. S nejlepším týmem soutěže jsme svedli vyrovnanou bitvu, došli jsme až do prodloužení . Pak to sice nevyšlo, ale udělali jsme krok správným směrem," komentoval zápas Turner.

Denver ještě pět minut před koncem zápasu v Clevelandu prohrával, ale pak zápas rozhodla dvojice Nikola Jokič a Michael Porter Jr., která obstarala 15 z posledních 16 bodů Nuggets. Jokič si připsal už 22. triple double v sezoně za 24 bodů, 18 doskoků a 13 asistencí. Porter měl 25 bodů.

"Odvedli jsme na Jokičovi dobrou práci. Měl jsem pocit, že ho naši pivoti bránili opravdu dobře, než jsem se pak podíval do statistik. Na konci to pak Jokič rozhodl," řekla hvězda Clevelandu Donovan Mitchell.

V prodloužení uspěl i Utah, který zásluhou Lauriho Markkanena udolal Oklahomu City 120:119. Finský reprezentant nastřílel 43 bodů včetně rozhodujících tří trestných hodů pět vteřin před koncem prodloužení.

Thunder přitom od poločasu neprohrávali. V koncovce zachránil Utah od porážky Walker Kessler, který nejprve pět vteřin před koncem vyrovnal a pak svým sedmým blokem v zápase zařídil prodloužení. V jeho závěru při vedení Oklahomy City se snažil skóre otočit Markkanen, ale při trojce ho fauloval Luguentz Dort a finský hráč všechny trestné hody proměnil. Thunder tak nestačilo ani 39 bodů Shaie Gilgeouse-Alexandera.

Nové hvězdné duo Dallasu Luka Dončič a Kyrie Irving slavilo první společnou výhru, když Mavericks jasně ovládli texaské derby proti trápícím se Spurs. Dončič se na vítězství podílel 28 body, Irving přidal 23 bodů. Tim Hardaway zaznamenal 22 bodů. "Lidé pořád mluví o tom, že Luka a Kyrie potřebují míč. Oni ale zároveň vědí, jak správně využít své spoluhráče. A to dnes přesně ukázali," uvedl trenér Dallasu Jason Kidd.

Los Angeles Lakers vyhráli 124:111 nad obhájcem titulu Golden State. Warriors chyběly opory v čele se Stephenem Currym a Lakers toho využili dobrým týmovým výkonem. Nevadilo jim ani, že nejlepší střelec historie NBA LeBron James trefil jen pět z 20 střel a zapsal pouze 13 bodů, tedy nejméně v sezoně. Nejlepším střelcem Lakers byl s 25 body Malik Beasley. Lakers zápas rozhodli pasáží 21:7 ve třetí čtvrtině.

NBA:

Cleveland - Denver 109:115, Dallas - San Antonio 142:116, Indiana - Boston 138:142 po prodl., LA Lakers - Golden State 124:111, Orlando - Detroit 108:106, Philadelphia - Memphis 110:105, Sacramento - Portland 133:116, Toronto - New Orleans 115:110, Utah - Oklahoma City 120:119 po prodl.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 60 43 17 71,7 2. Philadelphia 58 39 19 67,2 3. Brooklyn 58 34 24 58,6 4. New York 60 33 27 55,0 5. Toronto 60 29 31 48,3

Centrální divize:

1. Milwaukee 58 41 17 70,7 2. Cleveland 62 38 24 61,3 3. Chicago 59 26 33 44,1 4. Indiana 61 26 35 42,6 5. Detroit 60 15 45 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 59 32 27 54,2 2. Atlanta 59 29 30 49,2 3. Washington 58 28 30 48,3 4. Orlando 60 25 35 41,7 5. Charlotte 60 17 43 28,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 58 35 23 60,3 2. Dallas 61 32 29 52,5 3. New Orleans 60 30 30 50,0 4. San Antonio 60 14 46 23,3 5. Houston 58 13 45 22,4

Severozápadní divize:

1. Denver 60 42 18 70,0 2. Minnesota 61 31 30 50,8 3. Utah 61 30 31 49,2 4. Oklahoma City 58 28 30 48,3 5. Portland 59 28 31 47,5

Pacifická divize:

1. Sacramento 58 33 25 56,9 2. LA Clippers 61 33 28 54,1 3. Phoenix 60 32 28 53,3 4. Golden State 59 29 30 49,2 5. LA Lakers 60 28 32 46,7