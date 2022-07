Boston věří v návrat bývalé opory Krejčího i pokračování kapitána Bergerona

Boston - Generální manažer hokejistů Bostonu v NHL Don Sweeney uvedl, že je v kontaktu s útočníkem Davidem Krejčím kvůli jeho možnému návratu do týmu Bruins po ročním působení v extraligové Olomouci. Vedle českého centra čeká i na to, jak se rozhodne kapitán Patrice Bergeron a zda bude pokračovat v kariéře.

Podle Sweeneyho Bruins usilovně pracují na tom, aby se jim podařilo přivést Krejčího zpět. "Mnohokrát jsem s Davidem mluvil ohledně jeho plánů. Strávil hodně času se svou rodinou a jeho rozhodnutí by mohlo už brzy přijít. Doufáme, že bude zase s námi. Určitě bychom ho přivítali," prohlásil Sweeney.

Šestatřicetiletý Krejčí oblékal dres Bostonu, který jej draftoval v roce 2004 ve druhém kole jako celkově 63. hráče, 15 sezon. Během nich odehrál v základní části 962 zápasů, vstřelil 215 branek a přidal 515 asistencí. V play off nasbíral 124 bodů za 42 gólů a 82 asistencí ve 156 utkáních. Loni se však vítěz Stanley Cupu z roku 2011 rozhodl k návratu domů.

V 51 zápasech základní části za Olomouc, která je jeho mateřským klubem, si připsal 46 bodů za 20 zásahů a 26 asistencí. Byl nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem týmu. V play pak přidal za pět zápasů stejný počet bodů (3+2). Na mistrovství světa ve Finsku pomohl k zisku bronzu a ukončení desetiletého čekání národního týmu na medaili z velké akce 12 body (3+9) z deseti zápasů a patřil k nejproduktivnějším hráčům šampionátu.

Zkraje června Krejčí odletěl za rodinou do USA. V Jižní Karolíně, kde s rodinou v zámoří žije, se plánoval rozhodovat v klidu o své další kariéře. "Času je dost a možností spousta, z nichž jedna velmi reálná je i pokračování v dresu Olomouce," připustil tehdy Krejčí. K návratu do NHL se ho snažil přemluvit kamarád David Pastrňák, jenž patří k hlavním hvězdám Bruins.

V Bostonu také čekají, jak se rozhodne Bergeron. Brzy sedmatřicetiletý centr se může stát ve středu nechráněným volným hráčem. V NHL odehrál všech 18 sezon za Bruins.

Nyní je v rekonvalescenci po červnové operaci, která má vyřešit jeho potíže s levým loktem. Odhadovaná doba rehabilitace byla deset až 12 týdnů. "Naznačil, že v brzké se vyjádří, ale vše se jinak u něho vyvíjí správným směrem," uvedl Sweeney k Bergeronovi, jenž se stal letos rekordmanem NHL, když získal už popáté Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka.

Sweeney řeší také to, jak si pojistit do budoucna Pastrňákovy služby. Za rok totiž vyprší šestiletý kontrakt obávaného kanonýra na 40 milionů dolarů a mohl by se stát nechráněným volným hráčem. Je zřejmé, že by si měl finančně ještě výrazně polepšit. Od středy mohou obě strany jednat o nové smlouvě.

"Chtěli bychom, aby se z Davida stal doživotně hráč Bruins. A také jsme mu to dali jasně najevo. On je naprostá superhvězda a skvělý hráč, který může dávat 50 gólů za sezonu. A my máme to štěstí, že ho máme v klubu," prohlásil Sweeney.

