Boston v závěru umlčel útok Warriors a ve finále NBA opět vede

Finále play off NBA - 3. zápas: Boston - Golden State 8. června 2022. Jaylen Brown z Boston Celtics střílí koš. ČTK/AP/Michael Dwyer

Boston - Basketbalisté Bostonu vyhráli třetí zápas finále play off NBA na své palubovce 116:100 a vedou v sérii nad Golden State 2:1. Celtics rozhodli ve čtvrté čtvrtině především obranou, protože ofenzivně laděnému soupeři dovolili jen 11 bodů. Čtvrtý duel se bude hrát v pátek opět v Bostonu, domácí se mohou o další krok přiblížit rekordnímu 18. ligovému titulu. Potřebují k němu ještě dvě vítězství.

Celtics vedli téměř celou dobu a už v první čtvrtině si vypracoval náskok 15 bodů. Jenže stejně jako v předchozích dvou finálových utkáních dominovali Warriors ve třetí čtvrtině. Na chvíli se dostali i do vedení po šňůře 12:0.

Pak vzal zápas do svých rukou Jayson Tatum, který dal během deseti minut 12 bodů, přidal tři asistence a získal Celtics dvouciferné vedení. Klíčem byla zejména obrana, jež nejlepšímu střelci Warriors Stephenu Currymu dovolila v poslední čtvrtině jediný koš, a to osm minut před koncem. Následně dal tým hostů ze hry už jen dva koše a Boston si v poklidu hlídal vítězství.

"Nesmyslně jsme je ve třetí čtvrtině pustili zpět do hry. Když se dostali do vedení, tak nás to probudilo a ukázali jsme naše nasazení v obraně a fyzickou hru, která je nám vlastní," řekl rozehrávač Bostonu a nejlepší obránce sezony Marcus Smart.

Nejlepším střelcem Celtics byl s 27 body Jaylen Brown. Tatum přidal 26 bodů a 9 asistencí, Smart měl bodů 24. Warriors táhl s 31 body Stephen Curry, jenže čtyři minuty před koncem si poranil koleno, když mu v boji o míč na zemi přisedl nohu pivot Al Horford. Curry zkoušel ještě chvíli hrát, ale dvě minuty před koncem vystřídal.

"Nestřídal jsem Curryho kvůli tomu zranění, ale protože jsme už prohrávali o 14 bodů. I když ho to bolelo, byl schopný hrát. Takže věřím, že to bude v pořádku," řekl trenér Steve Kerr.

Podle Curryho jde o podobné zranění, jaké utrpěl v březnu, kdy mu v základní části přisedl nohu jiný hráč Bostonu Smart. "Ale není to tak vážné jako tehdy. Teď si nemyslím, že bych kvůli tomu měl vynechat příští zápas. Věřím, že se dám za 48 hodin dohromady,“ řekl viditelně kulhající Curry.

Klay Thompson přispěl na konto Golden State 25 body.

Výsledek finále play off NBA - 3. zápas:

Boston - Golden State 116:100 (33:22, 68:56, 93:89)

Nejvíce bodů: Brown 27, Tatum 26, Smart 24, Horford 11, G. Williams 10 - Curry 31, Thompson 25, Wiggins 18, Poole 10. Stav série: 2:1.