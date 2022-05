Boston v sedmém semifinále uspěl v Miami a po 12 letech je ve finále NBA

Miami (USA) - Basketbalisté Bostonu v sedmém semifinále vyhráli 100:96 v Miami a po 12 letech si v NBA zahrají o titul. Ve finále Celtics nastoupí proti Golden State, první zápas je na programu ve čtvrtek v San Franciscu.

Boston sérii s Miami vyhrál 4:3 a proti Warriors bude usilovat o první titul od roku 2008. Cenu Larryho Birda pro nejužitečnějšího hráče play off ve Východní konferenci převzal Jason Tatum,

Právě on byl klíčovým hráčem Celtics v rozhodujícím utkání, kdy k výhře přispěl 26 body, 10 doskoky a 6 asistencemi. Miami nestačilo ani 35 bodů Jimmyho Butlera, který však v závěru minul možnou vítěznou střelu.

Boston mohl rozhodnout za stavu 3:2 doma, ale Miami si vynutilo sedmý zápas a Celtics hrozilo, že popáté za sebou vypadnou v semifinále. Boston se však vzchopil a na soupeřově palubovce rázně vykročil za postupem.

Hosté si už v první čtvrtině vytvořili náskok 15 bodů a celý zápas vedli. Jenže v posledních čtyřech minutách už Celtics nedali ani jeden koš ze hry a Miami začalo mohutně stahovat dvouciferný náskok soupeře.

Dokonce se dostalo 50 vteřin před koncem na rozdíl pouhých dvou bodů a ubránilo útok hostů. Po doskoku si vzal míč Butler a hned po přechodu do útoku vypálil trojku, která mohla poslat Heat do vedení 16 vteřin před koncem, jenže míč skončil jen na obroučce.

Celtics poté proměnili trestné hody a Boston už výhru a postup uhájil. "Je to úžasné. Konečně se nám podařilo tuto metu překonat a budeme hrát finále," radoval se Marcus Smart, který k postupové výhře přispěl 24 body stejně jako Jaylen Brown. Oba byli u předchozích porážek v semifinále v letech 2017, 2018 a 2020.

"Bohužel to nevyšlo. Prohrát tak těsně sedmý zápas série je jeden z nejhorších pocitů, jaké se dají ve sportu prožívat. Mám ale opravdu velký respekt ke každému v naší šatně. I když jsme nepostoupili, tak je to pro nás sezona, kterou si budeme všichni pamatovat," řekl kouč Miami Erik Spoelstra.

Pro Boston šlo o první výhru v sedmém utkání série na hřišti soupeře od roku 1974, kdy Celtics vyhráli v Milwaukee. Do finále navíc došel jako první celek od Houstonu v roce 1981, který měl po 50 zápasech základní části vyrovnanou bilanci výher a porážek.

Potom ale Boston předvedl velké zlepšení, základní část zakončil bilancí 26-6 a v play off zejména zásluhou skvělé obrany vyřadil Brooklyn, obhájce titulu Milwaukee a nyní i Miami.

"Mnoho lidí nám nevěřilo. Rozhodně jsme neměli lehkou cestu, ale ukazujeme, že si to zasloužíme," řekl Tatum. "Dnes to byl nejtěžší test nejen této sezony, ale celých našich kariér. Už nastal čas, abychom se do finále dostali a my to vybojovali," přidal Brown.

Finále Východní konference play off NBA - 7. zápas: Miami - Boston 96:100, konečný stav série 3:4.