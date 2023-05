Boston v sedmém duelu porazil Philadelphii a je v semifináe NBA

2. kolo play off NBA. Východní konference - 7. zápas: Boston - Philadelphia, 14. května 2023. Zprava Jayson Tatum z Boston Celtics a Joel Embiid z Philadelphie 76.

2. kolo play off NBA. Východní konference - 7. zápas: Boston - Philadelphia, 14. května 2023. Zprava Jayson Tatum z Boston Celtics a Joel Embiid z Philadelphie 76. ČTK/AP/Steven Senne

New York - Basketbalisté Bostonu v rozhodujícím sedmém utkání druhého kola play off NBA s Philadelphií vyhráli 112:88 a po vítězství 4:3 na zápasy postoupili do finále Východní konference. V něm Celtics narazí na Miami.

Hlavním strůjcem úspěchu byl Jayson Tatum, který nasbíral 51 bodů. Postaral se tak o nový rekord sedmých zápasů v play off zámořské soutěže, když vylepšil dva týdny starý výkon Stephena Curryho z Golden State.

Na výhře Bostonu, který usiluje o postup do druhého finále za sebou, se také ziskem 25 bodů podílel Jaylen Brown, Malcolm Brogdon přidal 12 bodů a Al Horford k šesti bodům doskočil deset míčů.

Philadelphii v rozhodujícím utkání nezahrály opory. Nejlepším střelcem byl Tobias Harris s 19 body, Tyrese Maxey přidal 17 bodů. Nejužitečnější hráč ligy Joel Embiid nasbíral 15 bodů, když trefil jen pět z 18 střel, a osm doskoků. James Harden pak zůstal na devíti bodech (3/11 z pole) a sedmi asistencích.

Sixers v konferenčním semifinále neuspěli potřetí za sebou a popáté z posledních šest sezon. Dál došli v roce 2001. "Myslel jsem si, že na to máme správný tým. Že jsme udělali správný krok. Ale ne, dnes jsme naopak ustoupili zpět. To se holt stává," řekl trenér Sixers Doc Rivers.

Boston ve finále konference vyzve stejně jako před rokem Miami. Tehdy si Celtics s Heat poradili 4:3 na zápasy. Ve finále Západní konference se utká Denver s Los Angeles Lakers.

Výsledky 2. kola play off NBA

Východní konference - 7. zápas:

Boston - Philadelphia 112:88, konečný stav série 4:3.