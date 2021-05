Boston rozhodl o výhře ve druhém prodloužení, slaví také Carolina

New York - Hokejisté Bostonu zdolali Washington 3:2 ve druhém prodloužení a v sérii prvního kola play-off NHL se dostali do vedení 2:1 na zápasy. Druhou výhru si připsala také Carolina, která porazila Nashville 3:0. Vstup do vyřazovacích bojů naopak nevyšel Edmontonu, který v prvním utkání podlehl Winnipegu 1:4. Soubojem Calgary a Vancouveru (6:2) definitivně skončila základní část.

Ani třetí zápas série mezi Bostonem a Washingtonem nepoznal vítěze po šedesáti minutách. Bruins v průběhu utkání dvakrát dotahovali, ale v prodloužení zápas zlomili ve svůj prospěch. Na úvodní branku Alexandra Ovečkina odpověděl po necelé minutě Taylor Hall a prodloužení vystřelil chvíli po polovině třetí třetiny Brad Marchand. V nastavení se čekalo na branku až do 86. minuty, kdy využil chybu brankáře Iljy Samsonova v rozehrávce Craig Smith.

Carolina zdolala díky dvaatřiceti zásahům brankáře Alexe Nedeljkovice Nashville 3:0 a po druhé domácí výhře se dostala do vedení 2:0 na zápasy. První dva góly Hurricanes vstřelil Sebastian Aho. Finský centr v 9. minutě poslal Carolinu do vedení a třiapadesát sekund před koncem základní hrací doby trefil prázdnou branku Predators. Skóre uzavřel půl minuty před závěrečnou sirénou Warren Foegele.

Edmonton nezvládl třetí třetinu úvodního střetnutí s Winnipegem a prohrál 1:4. V 29. minutě poslal Oilers do vedení Jesse Puljujärvi, to však bylo ze strany Edmontonu vše. Ještě ve druhé třetině srovnal Tucker Poolman a v polovině třetí části vstřelil vedoucí branku Jets Dominic Toninato. V závěru zápasu pojistili výhru Winnipegu dvěma góly do prázdné branky Kyle Connor a Blake Wheeler.

Dohrávka:

Calgary - Vancouver 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Branky: 8. a 31. M. Tkachuk, 13. Dubé, 17. Mangiapane, 26. B. Ritchie, 44. Mackey – 29. Horvat, 30. J. T. Miller. Střely na branku: 28:21. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. D. Ryan, 3. Dubé (všichni Calgary).

1. kolo play off:

Centrální divize - 2. zápas:

Carolina - Nashville 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 9. a 60. Aho, 60. Foegele. Střely na branku: 31:32. Diváci: 12.000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Aho, 3. Skjei (všichni Carolina). Stav série 2:0.

Východní divize - 3. zápas:

Boston - Washington 3:2 ve 2. prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

Branky: 30. Hall, 52. Marchand, 86. C. Smith – 29. Ovečkin, 39. Dowd. Střely na branku: 43:37. Diváci 4565 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1.C. Smith, 2. Marchand, 3. Hall (všichni Boston). Stav série 2:1.

Severní divize - 1. zápas:

Edmonton - Winnipeg 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 29. Puljujärvi – 32. Poolman, 50. Toninato, 59. Connor, 59. Wheeler. Střely na branku: 33:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Toninato (oba Winnipeg), 3. Puljujärvi (Edmonton).

Západní divize - 2. zápas:

Colorado - St. Louis 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Branky: 19., 56. a 60. MacKinnon, 1. a 24. Donskoi, 58. Saad – 37. Blais, 51. B. Schenn, 56. Hoffman. Střely na branku: 35:35. Diváci: 7739 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Donskoi (oba Colorado), 3. Hoffman (St. Louis). Stav série 2:0.

Konečná tabulka NHL:

Centrální divize:

1. Carolina 56 36 8 12 179:136 80 2. Florida 56 37 5 14 189:153 79 3. Tampa Bay 56 36 3 17 181:147 75 4. Nashville 56 31 2 23 156:154 64 5. Dallas 56 23 14 19 158:154 60 6. Chicago 56 24 7 25 161:186 55 7. Detroit 56 19 10 27 127:171 48 8. Columbus 56 18 12 26 137:187 48

Severní divize:

1. Toronto 56 35 7 14 187:148 77 2. Edmonton 56 35 2 19 183:154 72 3. Winnipeg 56 30 3 23 170:154 63 4. Montreal 56 24 11 21 159:168 59 5. Calgary 56 26 3 27 156:161 55 6. Ottawa 56 23 5 28 157:190 51 7. Vancouver 56 23 4 29 151:188 50

Východní divize:

1. Pittsburgh 56 37 3 16 196:156 77 2. Washington 56 36 5 15 191:163 77 3. Boston 56 33 7 16 168:136 73 4. NY Islanders 56 32 7 17 156:128 71 5. NY Rangers 56 27 6 23 177:157 60 6. Philadelphia 56 25 8 23 163:201 58 7. New Jersey 56 19 7 30 145:194 45 8. Buffalo 56 15 7 34 138:199 37

Západní divize:

1. Colorado 56 39 4 13 197:133 82 2. Vegas 56 40 2 14 191:124 82 3. Minnesota 56 35 5 16 181:160 75 4. St. Louis 56 27 9 20 169:170 63 5. Arizona 56 24 6 26 153:176 54 6. Los Angeles 56 21 7 28 143:170 49 7. San Jose 56 21 7 28 151:199 49 8. Anaheim 56 17 9 30 126:179 43