Boston prohrál i s Washingtonem, Pastrňák opět nebodoval

Toronto - Hokejisté Washingtonu porazili v závěrečném utkání ve skupině o nasazení do play off NHL Boston 2:1 a do 1. kola půjdou ze třetího místa Východní konference. Bruins, kteří získali v nedohrané základní části Prezidentovu trofej pro nejlepší tým, prohráli i třetí duel po obnovení sezony přerušené pandemií koronaviru a skončili čtvrtí. Capitals narazí na New York Islanders a Boston bude hrát s Carolinou.

Jednou asistencí se na prvním vítězství Washingtonu podílel obránce Michal Kempný. V dresu Capitals nechyběl ani útočník Jakub Vrána, naopak nenastoupil zadák Radko Gudas, jehož nahradil v sestavě Slovák Martin Fehérváry. Gólman Vítek Vaněček i potřetí kryl z lavičky záda Bradenu Holtbymu a na svou premiéru v NHL stále čeká.

V dresu poražených si připsali po gólové přihrávce útočníci David Krejčí a Ondřej Kaše, který se po pozdějším připojení k týmu kvůli karanténě zařadil do sestavy Bruins poprvé v dohrávce sezony.

Naopak i potřetí vyšel naprázdno kanonýr David Pastrňák, který díky 48 gólům v základní části získal spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce a s 95 body byl třetí v produktivitě.

Bezbrankový stav prolomil 16 sekund před koncem úvodního dějství T.J. Oshie. Šanci vyrovnat měl ve 25. minutě Kaše, ale ztroskotal na Holtbym. V čase 42:49 se dostal k vyhozenému puku za obranu Bruins Tom Wilson a z levého kruhu zamířil k protější tyči. Druhou přihrávku si připsal Kempný.

Boston v 51. minutě jen zkorigoval výsledek. Krejčí předal kotouč Kašemu, který projel do útočného pásma a vysunul Jakea DeBruska, jenž prostřelil Holtbyho mezi betony.

Výsledky kvalifikace play off NHL

Východní konference (Toronto):

O nasazení do play off:

Washington - Boston 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 20. Oshie, 43. T. Wilson (Kempný) - 51. DeBrusk (O. Kaše, Krejčí). Střely na branku: 25:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Oshie (oba Washington), 3. DeBrusk (Boston).

Konečná tabulka:

1. Philadelphia 3 3 0 0 11:3 6 2. Tampa Bay 3 2 0 1 7:8 4 3. Washington 3 1 1 1 5:7 3 4. Boston 3 0 0 3 4:9 0