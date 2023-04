Boston nevyužil první postupový mečbol, Colorado je na hraně vyřazení

Utkání 1. kola play off NHL:Východní konference - 5. zápas: Boston - Florida, 26. dubna 2023. Zprava brankář Sergej Bobrovsky z Floridy Panthers David Pastrňák z Bostonu Bruins.

ČTK/AP/Charles Krupa

New York - Hokejisté Bostonu podlehli na vlastním ledě Floridě 3:4 v prodloužení a nevyužili první postupový mečbol. V 67. minutě rozhodl o výhře Panthers Matthew Tkachuk. Prohrálo také Colorado. Obhájci Stanley Cupu podlehli Seattlu 2:3 a stejným poměrem ztrácejí i v sérii prvního kola play off NHL.

Boston v pátém zápase s Floridou mohl stvrdit postup do konferenčního semifinále, v průběhu středečního duelu však ani jednou nevedl. Bruins dokázali srovnat na 1:1, 2:2 i 3:3, v prodloužení ale po chybě brankáře Linuse Ullmarka při rozehrávce rozhodl o výhře Panthers Tkachuk.

"Když jsem špatně rozehrál, snažil jsem se zneškodnit nahrávku před branku, bohužel mě puk trefil do brusle a odrazil se přímo ke Tkachukovi. Poté už jsem neměl šanci vrátit se do pozice a on pohodlně uklidil puk za čáru," popsal klíčový moment zápasu nešťastný gólman.

Jeho protějšek Sergej Bobrovskij naskočil od první minuty do druhého zápasu za sebou a pod výhru Panthers se podepsal 44 zásahy. Ten nejdůležitější si schoval na poslední vteřinu základní hrací doby, kdy zlikvidoval samostatný únik Brada Marchanda a prodloužil Floridě sezonu.

"V závěru třetí třetiny předvedl několik skvělých zákroků. Zneškodněním Marchandova úniku nás udržel ve hře. V prodloužení jsme udeřili docela brzy a vybojovali jsme si přesun série na Floridu," pochválil Bobrovského střelec vítězné branky.

V sestavě Bruins se objevili čtyři Češi, ani jeden z nich nebodoval. David Pastrňák vyšel naprázdno podruhé za sebou a v play off zůstal na dvou bodech. Nejproduktivnějším českým hokejistou ve vyřazovacích bojích je dál Pavel Zacha, jenž v pěti zápasech nasbíral čtyři asistence. K druhé výhře Panthers v sérii přispěl sedmi hity Radko Gudas.

Boston i kvůli říznému českému bekovi poprvé v sezoně prohrál druhý domácí zápas za sebou. "Nedaří se nám udržet koncentraci po celých 60 minut. Dnes jsme nezachytili začátek zápasu a pustili jsme soupeře do hry. Navíc mu pomáháme velkými chybami. V posledních dvou domácích zápasech jsme nedokázali vnutit Floridě svou hru, ale stále jsme v pozici, kdy nám k postupu stačí vyhrát jediný duel,” uvedl trenér Bruins Jim Montgomery.

Colorado v pátém zápase série se Seattlem padlo 2:3 a dostalo se na hranu vyřazení. Obhájcům titulu k výhře nestačily ani dva body Nathana MacKinnona. Rozdílovou branku vstřelil v úvodu třetí třetiny Yanni Gourde. Brankář Colorada Pavel Francouz i v pátém zápase série zůstal na střídačce.

Skvělý debut v NHL má za sebou Tye Kartye. Jednadvacetiletý útočník ozdobil své první utkání za Kraken brankou a stal se teprve osmým hráčem v historii ligy, který si odbyl premiéru v play off a zároveň dal gól. Kartye se prosadil v polovině zápasu, když z pravého kruhu ranou bez přípravy prostřelil Alexandara Georgijeva.

"Viděl jsem, že máme puk, tak jsem si v útočném pásmu zkusil najít prostor. Jordan (Eberle) mě skvěle našel a já jeho nahrávku uklidil z první. Ještě před rokem a půl byl pro mě takový večer divokým snem. Je to pro mě opravdu speciální," řekl hokejista, který byl v uplynulé sezoně vyhlášen nejlepším nováčkem nižší AHL.

Seattle se probojoval do play off poprvé v historii a má na dosah skalp obhájců titulu. Překvapivý postup může Kraken završit před vlastními fanoušky. "Musíme si udržet svou herní tvář. Věřím tomu, že zkušení hráči dokážou pomoct týmu v tom, aby se soustředil na další zápas," uvedl trenér Seattlu Dave Hakstol.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Boston - Florida 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 23. Marchand, 45. Bergeron, 50. Hall - 9. Duclair, 39. Bennett, 46. Reinhart, 67. Tkachuk. Střely na branku: 47:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Tkachuk (Florida), 2. Marchand, 3. McAvoy (oba Boston). Stav série 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

Colorado - Seattle 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 28. MacKinnon, 57. Rodrigues - 27. Geekie, 30. Kartye, 42. Gourde. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.143. Hvězdy zápasu: 1. Kartye, 2. Geekie, 3. Gourde (všichni Seattle). Stav série 2:3.