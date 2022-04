Boston nedal šanci Brooklynu a jako první postoupil do 2. kola play off NBA

Basketbalista Bostonu Jayson Tatum (uprostřed) a Seth Curry z Brooklynu v utkání 1. kola play off NBA 25. dubna 2022.

Basketbalista Bostonu Jayson Tatum (uprostřed) a Seth Curry z Brooklynu v utkání 1. kola play off NBA 25. dubna 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Basketbalisté Bostonu zvítězili ve čtvrtém duelu prvního kola play off NBA proti Brooklynu 116:112, sérii ovládli 4:0 a jako první tým postoupili do semifinále konference. Toronto naopak snížilo proti Philadelphii na 2:3 po výhře 103:88 v Pensylvánii. Vyhrál také Dallas, který pátý duel proti Utahu ovládl drtivě 102:77 a v sérii vede 3:2.

Boston proti Brooklynu v pondělí ani jednou neprohrával, naopak vedl až o 15 bodů. Nets mohlo ve výsledku mrzet mimo jiné 12 zahozených trestných hodů, z toho hned 10 minul Nicolas Claxton. Pivot Brooklynu si v sezoně držel průměr 58 procent, v sérii proti Celtics ale proměnil jen čtyři z 22 pokusů.

"Je spousta faktorů, kvůli kterým jsme sérii mohli prohrát. Hlavní ale je, že byli lepším týmem," uvedl zklamaný Kevin Durant, v posledním utkání série autor 39 bodů, devíti asistencí a sedmi doskoků. Jeho spoluhráč Seth Curry přidal 23 bodů, Kyrie Irving 20, Brooklynu ovšem nemohlo ani 28 finálních pasů.

Celtics dovedl k pátému postupu do druhého kola z posledních šesti sezon Jayson Tatum s 29 body, 22 bodů přidal Jaylen Brown a 20 bodů, 11 asistencí a pět doskoků Marcus Smart. Mimo si Boston připsal cenný "sweep", ukončení série v nejkratší možnou dobu, potřetí za poslední čtyři roky. "Neskloníme se před nikým. Víme, co chceme,“ řekl Smart.

Nets končí: Durant prohrál sérii prvního kola poprvé od roku 2010 a letošní druhé kolo bude poprvé za posledních 17 ročníků bez něj a zároveň bez další hvězdy soutěže LeBrona Jamese.

Toronto v sérii proti Philadelphii prohrávalo už 0:3, po domácím triumfu ale zvítězilo i na palubovce soupeře a v příštím zápase doma se pokusí sérii vyrovnat. Ještě nikdy se nestalo, že by tým otočil stav série z 0:3 k postupu, ale Raptors v čele s Pascalem Siakamem mají dobře nakročeno.

Kanadský celek povolil Sixers na jejich hřišti pouze 88 bodů a udržel domácí na střelbě 38 procent. Joel Embiid nasbíral 20 bodů a 11 doskoků, Tobias Harris 16 bodů a James Harden 15. Philadelphia ale trefila jen 31 z 81 střel, nechala se přeskákat 37:40 a přehrát ve vymezeném území jasně 36:56.

Hrdinou Raptors byl Siakam, jenž zaznamenal 23 bodů, 10 doskoků a sedm asistencí, sekundovali mu se 17 body Precious Achiuwa a s 16 Gary Trent Jr. a OG Anunoby. "Řekl jsem hráčům, že je dobrý den pro to, abychom trestali otevřenými střelami,“ pochvaloval si trenér Nick Nurse úspěšnost střelby svého týmu 51 procent.

Výborný výkon předvedl také Dallas, který ovládl pátý duel 102:77 a v příštím duelu na hřišti Utahu může slavit první postup do druhého kola od mistrovské sezony v roce 2011. Mavericks už v poločase vedli o 16 bodů, po třetí čtvrtině o 26 a celkem se jejich náskok zastavil na čísle 33. Jazz v utkání nevedli ani jednou.

Hvězdou střetnutí byl Luka Dončič, jenž ve druhém představení po zranění lýtka nasbíral za necelých 33 minut 33 bodů, 13 doskočených míčů a pět finálních přihrávek. Jalen Brunson nastřílel 24 bodů, Dorian Finney-Smith 13. Dallas udržel soupeře na střelbě 38 procent a rovněž ho přeskákal 49:40.

Jazz, kteří trefili ze 30 pokusů pouhé tři trojky, drželi jen Jordan Clarkson s 20 body a Rudy Gobert se 17 body a 11 doskoky. Donovan Mitchell nastřílel ve třech duelech z předchozích čtyř aspoň 32 bodů, tentokrát ale zůstal na devíti, poté co trefil jen čtyři z 15 střel. Mimo jiné nasbíral i 38 minusových bodů.

NBA - 1. kolo play off: Východní konference: 4. zápas: Brooklyn - Boston 112:116, konečný stav série 0:4. 5. zápas: Philadelphia - Toronto 88:103, stav série 3:2. Západní konference - 5. zápas: Dallas - Utah 102:77, stav série 3:2.