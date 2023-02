Boston díky Tatumově trojce porazil v NBA Philadelphii

New York - Jayson Tatum zajistil v NBA tříbodovým košem sekundu před koncem výhru basketbalistů Bostonu 110:107 v hale Philadelphie. Celtics uhájili první příčku v tabulce před Milwaukee a odskočili na rozdíl dvou výher lídrovi Západní konference Denveru, jelikož Nuggets prohráli 94:112 s Memphisem.

Dlouho to vypadalo, že hrdinou bude pivot Philadelphie Joel Embiid, který nastřílel 41 bodů a pomohl v posledních šesti minutách smazat desetibodovou ztrátu. Jenže Celtics zahráli signál při vyhození z autu, míč se dostal k rozběhnutému Tatumovi, ten naznačil vnik pod koš, ale zastavil na trojce a přesným zásahem rozhodl. Do té doby se mu přitom moc nedařilo a zápas zakončil na 18 bodech.

Embiid se ale přeci jen mohl stát hrdinou, poté co ještě zkusil vystřelit přes tři čtvrtiny hřiště a k radosti fanoušků zamířil přesně, ale míč jeho ruku opustil už ve chvíli, kdy svítilo červené světlo oznamující konec zápasu, takže rozhodčí koš nemohli uznat. "Tohle je prostě příběh mého života, pořád mám smůlu," povzdechl si Embiid.

"Tohle je NBA a v té se může stát cokoli. Byla to neuvěřitelná koncovka. Já o takových střelách snil celý život. Dnes mi to vyšlo. Pak přišel neuvěřitelný moment od Joela, ale tušil jsem, že to bylo pozdě," řekl Tatum.

Memphis i bez hlavního pivota Stevena Adamse našel recept na zastavení Nikoly Jokiče, který zaznamenal 15 bodů, 13 doskoků a jen 3 asistence, a Denver tak přišel o svoji hlavní zbraň. Výsledkem bylo jen 94 nastřílených bodů, což je nejméně v sezoně v podání Nuggets. Memphis bodově táhl Ja Morant s 23 body.

New York Knicks oslavovali padesáté výročí od zisku titulu v sezoně 1972/73 a dali si dárek v podobě výhry 128:106 nad New Orleans. Julius Randle k tomu přispěl 28 body a R.J. Barrett přidal 25 bodů.

San Antonio vedlo nad Utahem o 14 bodů, přesto nakonec prohrálo 102:118 a připsalo si šestnáctou porážku v řadě. Utah táhl opět finský reprezentant Lauri Markkanen, který dal 14 ze svých 27 bodů v poslední čtvrtině.

Jazz zápas rozhodli v posledních čtyřech minutách, kdy dovolili Spurs jen dva body. A to především zásluhou Walkera Kesslera, který v této pasáži zaznamenal čtyři bloky. "Prostě nemám rád, když někdo skóruje pod mým košem. Tak se je snažím zastavit," řekl Kessler, který je s průměrem 2,2 bloku na zápas pátým nejlepším blokařem sezony.

Výsledky:

Charlotte - Miami 108:103, Detroit - Toronto 91:95, Memphis - Denver 112:94, New York - New Orleans 128:106, Orlando - Indiana 108:121, Philadelphia - Boston 107:110, Utah - San Antonio 118:102.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 61 44 17 72,1 2. Philadelphia 59 39 20 66,1 3. Brooklyn 59 34 25 57,6 4. New York 62 35 27 56,5 5. Toronto 61 30 31 49,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 59 42 17 71,2 2. Cleveland 63 38 25 60,3 3. Chicago 60 27 33 45,0 4. Indiana 62 27 35 43,5 5. Detroit 61 15 46 24,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 61 32 29 52,5 2. Atlanta 60 30 30 50,0 3. Washington 59 28 31 47,5 4. Orlando 61 25 36 41,0 5. Charlotte 62 19 43 30,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 59 36 23 61,0 2. Dallas 61 32 29 52,5 3. New Orleans 61 30 31 49,2 4. San Antonio 61 14 47 23,0 5. Houston 59 13 46 22,0

Severozápadní divize:

1. Denver 61 42 19 68,9 2. Minnesota 62 31 31 50,0 3. Utah 62 31 31 50,0 4. Oklahoma City 59 28 31 47,5 5. Portland 59 28 31 47,5

Pacifická divize:

1. Sacramento 59 34 25 57,6 2. Phoenix 61 33 28 54,1 3. LA Clippers 62 33 29 53,2 4. Golden State 60 30 30 50,0 5. LA Lakers 60 28 32 46,7