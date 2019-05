Boston dělí jedna výhra od postupu do finále NHL

Carolina - Hokejisté Bostonu zvítězili na ledě Caroliny 2:1, v sérii vedou 3:0 a dělí je jediná výhra od třetí účasti ve finále NHL za posledních devět let. Útočník David Krejčí asistoval u rozdílového gólu a David Pastrňák nebodoval. Na straně poražených zůstal na střídačce brankář Petr Mrázek, který v úvodních dvou duelech inkasoval deset gólů.

"S oběma našimi gólmany jsme spokojeni. Jsme šťastní, že je máme. Střídají se v brance po celý rok. Nebylo to těžké rozhodnutí," vysvětlil trenér Caroliny Rod Brind'Amour nasazení Curtise McElhinneyho místo Mrázka. "Mac byl skvělý. Dal nám šanci na vítězství. To je vše, co od gólmana žádáte. Jejich brankář ale předvedl mimořádný výkon. Byl to dobrý souboj," dodal.

Carolině patřila první třetina, ale Tuukka Rask zneškodnil všech dvacet střel. "Dřeli jsme, přesně takhle jsme chtěli začít. Vypracovali jsme si dobře příležitosti, měli jsme i přesilovku pět na tři, tu musíme proměňovat. Ale líbilo se mi, jak jsme hráli. Říkali jsme si před zápasem, že ukážeme, kým jsme, protože první dva zápasy jsme toho moc nepředvedli. Dnes jsem na hráče pyšný," konstatoval Brind'Amour.

Boston otupil nápor domácích v úvodu druhé části. Skóre otevřel ve 22. minutě Chris Wagner, poté co výbornou přihrávku Joakima Nordströma usměrnil na hranici brankoviště do odkryté klece. "Od čtvrté lajny nečekáte takový ťukec. Krásný gól," konstatoval trenér Bostonu Bruce Cassidy.

McElhinney neměl nárok ani o pět minut později u druhé trefy, u níž si Krejčí připsal v kariéře stý bod v play off (36+64 ve 124 zápasech). Český útočník v přesilovce přenesl hru z pravé strany na levou přihrávkou na Brada Marchanda, který si poté sjel mezi kruhy a jeho bekhendový pokus chtěl zachytit Calvin de Haan, ale puk si srazil rukavicí do vlastní sítě. Stejný obránce ve 34. minutě snížil, jeho střela z levého kruhu prošla Raskovi mezi betony.

Torey Krug vstřelil ve třetí třetině gól na 3:1, ale sudí ho neuznali, protože Jake DeBrusk nedovoleně atakoval McElhinneyho. Správnost verdiktu potvrdil rozhodčí u videa. Drama pokračovalo až do konce, ale hrdina zápasu Rask odolal a vynikající reflex prokázal zejména při šanci Jordana Staala.

"Cítím se skvěle už mnoho měsíců. Je to o načasování, klidu, trpělivosti. Pomáhají mi i zkušenosti. Snažím se zůstat co nejvíce soustředěný a nenechám se ničím rozhodit," vysvětlil Rask současnou formu. "Předvádí nejlepší výkony, jaké jsem kdy u něho viděl," řekl Cassidy o finském gólmanovi, který kryl v utkání 35 střel. Boston vyhrál v play off pošesté v řadě, což se mu povedlo poprvé od roku 1978.

V historii NHL otočily sérii z 0:3 pouze čtyři týmy. Carolina má ale ve svém středu Justina Williamse, který tento husarský kousek dokázal s Los Angeles před pěti lety. "Neřeknu nic nového a použiju klišé - vydáme ze sebe příští zápas všechno," řekl Williams, kapitán týmu. "Musíme zlepšit přesilovky, nejsou dost dobré. To dnes udělalo rozdíl. Oni svou využili a byl to vítězný gól," dodal.

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas:

--------

Carolina - Boston 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky: 34. De Haan - 22. Wagner, 27. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 36:31. Diváci: 18.768. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. Wagner (oba Boston), 3. De Haan (Carolina). Stav série: 0:3.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Couture (San Jose) 16 19 (13+6) 2. Marchand (Boston) 16 16 (6+10) 3. Burns (San Jose) 16 15 (5+10) 4. Hertl (San Jose) 16 14 (9+5) 5. Rantanen (Colorado) 12 14 (6+8) 6. Meier (San Jose) 16 14 (5+9) 7. Schwartz (St. Louis) 15 13 (9+4) 8. MacKinnon (Colorado) 12 13 (6+7) 9. Krejčí (Boston) 16 13 (4+9) 10. E. Karlsson (San Jose) 16 13 (0+13) 12. Pastrňák (Boston) 16 12 (6+6)

Střelci:

1. Couture 13 branek, 2. Hertl (oba San Jose), Schwartz (St. Louis) oba 9, 4. Teräväinen (Carolina) 7, 5. Pastrňák, Bergeron, Coyle, Marchand (všichni Boston), MacKinnon, Rantanen (oba Colorado), Mark Stone (Vegas) všichni 6, ...24. Krejčí (Boston) 4.