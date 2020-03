Bosna má první případ koronaviru, stav nouze v Kalifornii

Sarajevo/Soul/Washington - Guvernér amerického státu Kalifornie Gavin Newsom vyhlásil kvůli šířící se nákaze novým typem koronaviru stav nouze. V noci na dnešek o tom informovala agentura Reuters. Kalifornie dosud eviduje 53 případů infekce a jednoho mrtvého.

Vyhlášení stavu nouze umožní úřadům rychleji přijímat a podnikat opatření v boji proti koronaviru a otevírá Kalifornii přístup k federálním zdrojům. Newsom v prohlášení zdůraznil, že stav nouze nevyhlásil kvůli přístupu k federálním financím, ale kvůli rozšíření možností v postupu proti nákaze.

Podle kalifornských úřadů nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehl v nemocnici nedaleko Sacramenta 71letý muž trpící i jinými zdravotními problémy. Nedávno byl na plavbě obří výletní lodí. Podle BBC se zřejmě nakazil na lodi Grand Princess, která minulý měsíc plula ze San Franciska do Mexika a zpět. Potom se vydala na Havaj. Asi 60 cestujících bylo na plavbách do Mexika i na Havaj. Musejí být ve svých kajutách kvůli testům na koronavirus, protože není vyloučené, že se dostali do styku s mužem, který kvůli nákaze zemřel. Guvernér Newsom uvedl, že loď po připlutí zůstane dál od kalifornského pobřeží a testovací sady na ni budou dopraveny letecky. Podle Newsoma není vyloučené, že se nakazilo jedenáct cestujících a deset členů posádky, mají totiž příznaky nákazy koronavirem, píše portál USA Today.

Grand Princess provozuje společnost Carnival, jejíž loď Diamond Princess japonské úřady v únoru poslaly kvůli výskytu koronaviru do karantény. Nakazily se jím desítky pasažérů. Grand Princess má kapacitu pro 2600 cestujících a 1150 členů posádky.

O uplynulém víkendu stav nouze vyhlásily státy Florida a Washington. Stát Washington patří v rámci USA k nejpostiženějším, neboť s výjimkou jedné oběti z Kalifornie jsou všechny případy úmrtí hlášeny odtud.

USA aktuálně evidují jedenáct obětí koronaviru a okolo 150 případů nákazy. Kongres USA pro tažení proti infekci připravil mimořádný finanční balíček v hodnotě 8,3 miliardy dolarů (188,6 miliard korun), který ve středu schválila Sněmovna reprezentantů a dnes tak podle očekávání učiní i Senát.

Bosna potvrdila první případ koronaviru

Bosna dnes potvrdila svůj první případ nákazy novým koronavirem, uvedla agentura Reuters s odvoláním na televizi bosenských Srbů. Podrobnosti zatím nejsou známy, ty má ohlásit regionální ministerstvo zdravotnictví na už svolané tiskové konferenci.

Bosnu a Hercegovinu tvoří bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny a Republika srbská na základě mírové dohody z roku 1995, jež ukončila krvavou občanskou válku. Obě entity přitom mají rozsáhlou autonomii, která značně omezuje funkčnost celostátních orgánů, včetně vlády a parlamentu.

Řecko kvůli koronaviru zavřelo školy ve třech provinciích

Řecké úřady kvůli šíření nového koronaviru nařídily zavřít všechny školy, sportovní centra, kina a divadla ve třech provinciích na západě země. Opatření platí ode dneška zatím na 48 hodin, informoval v noci na dnešek server Greek Reporter.

K preventivnímu opatření přistoupily řecké úřady poté, co se v oblasti potvrdil případ nákazy koronavirem. Infikovaný muž, který se nedávno vrátil z Izraele a Egypta, je hospitalizován ve městě Patras. Právě v této oblasti (provincie Achaia) bylo nařízeno zavření škol, stejně jako v provinciích Elida a Zakynthos. Dnes byl oznámen druhý případ ve městě Patras, jde o příbuzného prvního nakaženého v Patrasu.

Řecko má zatím deset potvrzených případů nemoci COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje. První případ se v Řecku potvrdil 26. února, a to u 38leté ženy ze Soluně, která se krátce předtím vrátila ze severoitalského Milána. Soluň je na severovýchodě země, tedy v oblasti, kam se nyní snaží dostat tisíce migrantů z Turecka.

Jižní Korea oznámila 438 dalších případů koronaviru a tři úmrtí

Jižní Korea ve středu zaznamenala 438 případů nákazy novým typem koronaviru a tři úmrtí. Dnes to oznámilo korejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Dosavadní bilance koronaviru v Jižní Koreji činí 5766 případů a 35 obětí.

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí. Jihokorejský prezident Mun Če-in vyhlásil rychle se šířící nákaze válku.

Pevninská Čína eviduje již více než 3000 obětí

Pevninská Čína ve středu zaznamenala 139 případů nákazy novým typem koronaviru a 31 úmrtí nakažených s dosavadní bilancí 80.409 případů infekce a 3012 obětí. Dnes to oznámily čínské zdravotnické úřady, napsala agentura Reuters.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, tak ve středu počet nově nakažených vzrostl o něco výrazněji než za úterý, kdy bylo ohlášeno 119 případů. Naopak počet obětí byl ve středu ve srovnání s úterními 38 nižší.

Všechny oběti zaznamenané ve středu jsou z provincie Chu-pej, která je považována za ohnisko nákazy. Přímo z provinčního hlavního města Wu-chan je hlášeno za středu 23 mrtvých. Dosud v Chu-peji nákaze podlehlo 2902 lidí. Ze 139 středečních případů infekce jich na tuto provincii připadá 134.

