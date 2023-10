Borrell pozval na jednání šéfů diplomacií EU i ministry z Izraele a Palestiny

Brusel - Šéf unijní diplomacie Josep Borrell pozval na dnešní mimořádné neformální jednání ministrů zahraničí EU, které proběhne prostřednictvím videokonference, i šéfa izraelské diplomacie Eliho Kohena a palestinského ministra zahraničí Rijáda Málikího. Borrell o tom informoval na sociální síti X. Šéfové diplomacií zemí EU se schází v reakci na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých.

Podle informací ČTK se jednání uskuteční zčásti formou videohovoru a zčásti na něm budou ministři přítomní osobně. Osobní část se odehraje v ománském Maskatu, kde jsou nyní Borrell a někteří ministři na jednání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Perského zálivu (GCC). Česko na setkání zastupuje ministr zahraničí Jan Lipavský, v době konání mimořádného jednání ministrů EU, které začíná od 16:00, ale už má být na cestě zpátky do České republiky. Proto bude ČR reprezentovat náměstek Jan Marian.

Ministři by měli diskutovat o dalších krocích a rovněž o pomoci, kterou Evropská unie poskytuje Palestincům. Stala se za to terčem kritiky, peníze totiž směřují nejen pro obyvatele okupovaného Západního břehu Jordánu, ale i do Pásma Gazy, které kontroluje hnutí Hamás. Jsou určeny zejména na zdravotní péči, sociální služby či podporu nemocnic. Kritici tvrdí, že by mohly skončit v rukou teroristů, mezi které EU řadí právě i Hamás. Evropská komise ale vždy veškeré projekty bránila s tím, že příjemce pomoci důkladně prověřuje. "Evropská unie nefinancuje Hamás ani jeho teroristické aktivity přímo ani nepřímo," zdůraznil v pondělí v poledne mluvčí Evropské komise Eric Mamer.

V pondělí bylo ze strany eurokomisařů a Evropské komise vydáno hned několik odlišných informací. Jak k tomu poznamenal server Politico, ukázalo se, že jednotný postoj k izraelské válce s Hamásem "vykázal první trhliny". Nejprve eurokomisař pro rozšíření a sousedskou politiku Oliver Várhelyi na sociální síti X oznámil, že Evropská unie pozastavila veškeré platby, které měly směřovat na podporu palestinského obyvatelstva. Doplnil, že budou rovněž přezkoumány všechny projekty.

Následně se na sociální síti vyjádřil i evropský komisař pro humanitární pomoc Janez Lenarčič, který uvedl, že "humanitární pomoc EU bude pokračovat tak dlouho, jak to bude potřeba". Tehdy se již rovněž začaly ozývat některé členské země EU, které se zastavením podpory vyjádřily nesouhlas.

Novináři následně začali urgovat tiskové mluvčí Evropské komise s dotazy, jaká pomoc byla tedy pozastavena a o jaké má jít částky. Nejasnou situaci se komise snažila objasnit svým večerním prohlášením, ve kterém zazněla další verze, a sice, že "Evropská unie provede kontrolu své finanční pomoci Palestincům, aby se ujistila, že z unijních peněz nemají prospěch, a to ani nepřímý, žádné teroristické organizace". Komise rovněž uvedla, že nyní v rámci pomoci žádné platby nechystá.

Dnes mluvčí EK Eric Mamer na četné dotazy novinářů řekl, že prohlášení eurokomisaře Várhelyiho "nebylo koordinováno s dalšími členy kolegia Evropské komise". Jak mluvčí zdůraznil, nyní jsou důležité dva body: "zaprvé, že bude provedeno zhodnocení finanční pomoci Palestincům, a zadruhé, že humanitární pomoc není do tohoto přezkoumání zahrnuta". Humanitární pomoc tedy bude i nadále pokračovat.

Na otázku, zda by tedy neměla být informace eurokomisaře Várhelyiho ze sítě X smazána a neměl by se omluvit, mluvčí EK odpověděl, že "nešlo o oficiální prohlášení Evropské komise". Tím bylo až následné večerní tiskové prohlášení. "Nejsme tu od toho, abychom tyto zprávy (na síti X) mazali, ale abychom korigovali informace," dodal Mamer.

Mluvčí pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EK Peter Stano následně znovu uvedl, že je šéf unijní diplomacie v kontaktu s mnoha partnery, včetně těch, kteří mohou mít vliv na Hamás. V pondělí večer si volal rovněž s íránským ministrem zahraničí Hosejnem Amírabdolláhjánem a během tohoto telefonátu znovu odsoudil brutální útoky Hamásu vůči izraelskému obyvatelstvu.

"Kromě zastavení násilí je další prioritou propuštění rukojmí. Děláme vše, co můžeme, aby byli propuštěni co nejdříve. Je to odsouzeníhodné a nelidské," uvedl Stano s tím, že právě i toto téma bude diskutováno dnes odpoledne na mimořádném jednání ministrů zahraničí EU.