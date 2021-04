Borrell: EU stojí jednotně a solidárně za ČR, společná reakce ale nebude

Brusel - Evropská unie stojí jednotně a solidárně za Českem, které vypovědělo 18 ruských diplomatů kvůli podezření na ruské zapojení do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014. Po dnešním jednání ministrů zahraničí členských zemí to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Země EU se ale nechystají koordinovaně podpořit český postup, Praha o to ani nepožádala, dodal Borrell. Přímou podporu během jednání dali najevo Česku například ministři zahraničí Slovenska či Bulharska.

Český ministr Jan Hamáček dopoledne kolegy z ostatních 26 unijních zemí informoval o vývoji nevídané diplomatické rozepře, v níž Rusko na vyhoštění 18 svých lidí z ambasády v Praze reagovalo vypovězením 20 Čechů z Moskvy.

"Evropská unie stojí jednotně a solidárně za Českou republikou," prohlásil Borrell. Koordinované vypovídání diplomatů, které následovalo například po otravě dvojitého agenta Sergeje Skripala ruskými zpravodajci v Británii, však momentálně není na pořadu dne. "Může se to ale změnit," dodal Borrell.

Podporu dávali Česku najevo také samotní ministři. "Informace, které přicházejí z České republiky v souvislosti s explozí v bezprostřední blízkosti slovenských hranic, jsou bezprecedentní," uvedl slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok, který na videokonferenci podpořil Česko. Bratislava je podle něj znepokojena tím, že jsou čeští občané vystaveni "aktivitám, které mají zásadní dopad na jejich bezpečnost". Korčok také zdůraznil význam, který má v této souvislosti dlouhodobá spolupráce tajných služeb unijních zemí.

Slovinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že na začátku dnešního jednání všichni ministři dali najevo "plnou solidaritu" s Českem v souvislosti s "aktivitami ruských tajných služeb na jeho území v roce 2014". Tehdy při zmíněném výbuchu muničního skladu u moravské vesnice zemřeli dva lidé.

Bulharská ministryně Ekaterina Zacharievová nabídla Česku pomoc tamních bezpečnostních složek při vyšetřování případu. "Narušení (české) svrchovanosti Ruskem je naprosto nepřijatelné," uvedla na twitteru ministryně.

Právě do Bulharska měla patrně zamířit část munice z Česka a ruští zpravodajci se podle médií zřejmě snažili o to, aby jedna ze dvou explozí nastala až v této zemi.