Borrell: Dohoda o společných nákupech munice pro Kyjev bude v nejbližších dnech

Lucemburk - Evropská unie by se měla v nejbližších dnech shodnout na podmínkách společných nákupů munice pro Ukrajinu, které zatím stále nedojednala. Před schůzkou ministrů zahraničí členských zemí bloku to dnes řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Někteří ministři chtějí usilovat o to, aby se dohodu podařilo najít už na dnešní schůzce v Lucemburku.

EU se v březnu předběžně dohodla na plánu uvolnit miliardu eur (asi 23,5 miliardy korun) na společné nákupy dělostřelecké munice, které se ukrajinské armádě nedostává před očekávanou jarní ofenzivou. Konečné schválení však blokuje rozdílný pohled na to, od jakých výrobců mají unijní země munici nakupovat. Zatímco velká většina zemí prosazuje v rámci urychlení dodávek uzavírání smluv po celém světě, Francie se snaží do systému zapojit výhradně evropský zbrojní průmysl.

"Jsem si jistý, že v příštích dnech (dohody) dosáhneme," prohlásil dnes Borrell. EU podle něj "nesedí a nečeká", ale dělá vše proto, aby naplnila slib doručit do příštího března Kyjevu milion kusů dělostřelecké munice. V současnosti již chystá naplnění první části plánu, kterou je proplacení jiné miliardy eur členským zemím, jež dodají dělostřelecké granáty z vlastních skladů.

Unijní činitelé původně předpokládali, že první smlouvy na společné nákupy budou podepsány v květnu. Zástupci některých vlád před dnešním jednáním mluvili o urychlení tohoto plánu. Litevský ministr Gabrielius Landsbergis prohlásil, že bude usilovat o uzavření dohody na dnešní schůzce.