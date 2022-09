Boris Johnson dnes rezignuje, královna jmenuje premiérkou Liz Trussovou

Londýn - Britská královna Alžběta II. dnes ve svém skotském letním sídle Balmoralu přijme demisi končícího britského premiéra Borise Johnsona. Do čela vlády potom jmenuje dosavadní ministryni zahraničí Liz Trussovou, která byla ve vnitrostranickém hlasování zvolena šéfkou Konzervativní strany místo Johnsona.

Končící předseda vlády podle zvyklostí ráno pronese projev před premiérským sídlem v Downing street. Poté se vydá do skotského Balmoralu. Trussová do královnina letního sídla dorazí krátce po něm ve 12:10 místního času (13:10 SELČ) a opustí zámek zhruba o půl hodiny později, oznámil v pondělí Buckinghamský palác. Politici budou do Skotska i z něj cestovat zvlášť z bezpečnostních důvodů.

Panovnice nejprve oficiálně odvolá z funkce Johnsona a poté povolá Trussovou, které se zeptá, zda je připravena sestavit vládu. V Británii je od doby vlády královny Viktorie v 19. století zvykem, že noví premiéři jsou uvedeni do funkce v Buckinghamském paláci. Změna místa proto v Británii vyvolala spekulace o zdravotním stavu 96leté panovnice, která v posledních měsících odřekla několik veřejných akcí.

Trussová vystoupí s projevem v Downing Street po návratu ze Skotska kolem 16:00 místního času (17:00 SELČ). Podle stanice Sky News je možné, že její projev se uskuteční uvnitř premiérského sídla. Předpovědi počasí totiž na odpoledne hlásí silný déšť.

Nová šéfka Konzervativní strany by poté měla jmenovat svůj kabinet. Vzhledem k naléhavým problémům, kterým vláda čelí, bude muset jednat rychle, aby obsadila nejvyšší posty, uvedl zpravodajský server iNews. Podle webu se předpokládá, že Trussová svou vládu již sestavila. Její členové ale musí funkce oficiálně přijmout před středečním zasedáním vlády, které Trussová poprvé povede.

Trussová v pondělí zvítězila ve vnitrostranickém hlasování nad Rishim Sunakem a byla zvolena šéfkou Konzervativní strany. Podle agentury Reuters zvítězila Trussová s menším náskokem než kterýkoli z jejích předchůdců, což naznačuje, že bude muset vynaložit velké úsilí, aby sjednotila vládní stranu, která je hluboce rozdělená a zaostává v průzkumech veřejného mínění.

Británii sužuje krize rostoucích životních nákladů a cen energií, se kterými se potýkají také další evropské země, částečně kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Veřejnost a opozice očekávají, že Trussová přinese řešení těchto problémů. V krátkém projevu po pondělním oznámení výsledků uvedla, že prosadí "odvážný plán snížení daní", který přinese růst britské ekonomice a vyřeší krizi cen energií.