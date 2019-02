Praha - Podle obránce Jana Bořila chtějí fotbalisté Slavie v nedělním šlágru 21. ligového kola v Plzni ukázat, že jsou aktuálně lepší než soupeř. Očekává, že klíčové bude, kdo dá první gól. I kdyby jeho celek zvítězil a zvýšil náskok v čele tabulky už na devět bodů, o titulu podle něj ještě zdaleka rozhodnuto nebude.

"Určitě chceme ukázat, že jsme lepší než Plzeň. Bude to těžký zápas jako v Evropě. Víme, že Plzeň se na nás chystá, my na ni taky. Určitě bude vyprodaný stadion. Mají nám co vracet, my zase chceme uspět, protože chceme odskočit na devět bodů," řekl novinářům Bořil.

"Myslím, že to bude zajímavý zápas. Jak oni, tak my hrajeme otevřený fotbal, nikdo nechce hrát beton. Myslím, že bude hodně šancí, bude to hezký zápas a bude na co koukat," dodal osmadvacetiletý krajní obránce.

Za zásadní považuje, který z týmů se dostane do vedení. "Myslím, že to bude o tom, kdo bude produktivní. Bude to o prvním gólu, to pak velice napoví. My teď máme formu, dáváme hodně gólů, i když teď v Evropě jsme naposledy neskórovali. Ale jsme natolik silní, že když chceme titul, musíme dávat góly a vyhrát tam," uvedl Bořil.

Ani v případě výhry podle něj Slavia ještě nebude mít na dosah titul. "Myslím, že by to bylo komfortní, kdybychom vedli o devět bodů. Ale určitě to nebude tak, že bychom už měli našlápnuto k titulu," řekl Bořil.

Nemyslí na to, že má sedm žlutých karet a další by znamenala trest na dvě kola. "To hážu za hlavu. Nejedu tam s tím, že bych se nějak bál. Jestli dostanu žlutou, tak dostanu a budu stát dvě kola. Odsedím si to a pak snad zase znovu naskočím do hry," uvedl Bořil.

V zápase ho pravděpodobně čekají souboje s pravým záložníkem Viktorie Joelem Kayambou, který se po zimním příchodu do Plzně dostal do formy. "Má formu, naše křídla ale taky. Dostal se do Plzně, už jsem na něj hrál, vím, jak hraje. Je nepříjemný, rychlý, silový. Já jsem tedy také silový, ale trochu pomalejší. Ale připravím se na něj. Kouknu na video a myslím, že to zvládnu," věřil český reprezentační bek.

Novou tváří v plzeňské ofenzivě je i útočník Jean-David Beauguel, který po Kayambově centru skóroval při remíze 1:1 v úvodu jara v Mladé Boleslavi. "Už jsem proti němu taky hrál, je nepříjemný, vysoký. Ale tohle je spíš na stoperech. Je tam Míša (Ngadeu), to je zeď. Za něj nikdo neproleze, on si ho obejme tou jeho velkou tlapou," žertoval Bořil.

Po čtvrteční remíze 0:0 v domácím úvodním utkání vyřazovací části Evropské ligy s Genkem je unavený, ale předpokládá, že do neděle se dá zcela do pořádku. "Vzalo to hodně sil, ale myslím, že Plzeň na tom bude stejně. Mám dnes regeneraci, různé terapie. Teď jdu i na infuzi, mám vitamíny. Ještě budu pokračovat magnetem a další věci. Pokopaný jsem docela dost, ale zítra už budu fit," dodal s úsměvem.