Bořil podstoupil operaci a za šest až sedm měsíců by se mohl vrátit k fotbalu

Praha - Zraněný kapitán slávistických fotbalistů Jan Bořil, který od podzimu laboruje s kolenem, podstoupil v Německu úspěšnou operaci. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského by se jednatřicetiletý reprezentační bek mohl za šest až sedm měsíců připojit zpět k týmu, pokud rekonvalescence půjde podle plánu.

Bořil naposledy nastoupil na začátku října v ligovém derby na Spartě. Poté Pražané uvedli, že bude muset s poškozenou chrupavkou kolenního kloubu na operaci a čeká ho dlouhá léčba. Podle některých spekulací dokonce bylo zranění tak vážné, že Bořilovi hrozil konec kariéry. Tuto hrozbu nynější zákrok zřejmě odvrátil.

"Bóřa je po operaci na specializované klinice v Německu, kde kluci mají špičkový servis. Operace dopadla nadmíru dobře. Momentálně je v rekonvalescenci. Předpokládáme, že by za čtyři měsíce mohl začít s běháním a zhruba za šest až sedm měsíců by se mohl připojit k týmu. Samozřejmě pokud to půjde všechno tak, jak to teď vypadá," řekl v nahrávce pro média od klubu Trpišovský po vítězství 4:2 nad Baníkem Ostrava v generálce na jarní část ligové sezony.

"Vždycky záleží na aktuálním pocitu hráče. Prognózy u něj nebyly vůbec dobré, ale operace mu dala velkou naději. Momentálně má příslib, že se k fotbalu vrátí. Jsem rád, že se našlo řešení v jeho vážném problému," doplnil kouč českého mistra a lídra ligové tabulky.