Bořil kvůli zdravotním potížím netrénuje a Trpišovský neví, kdy bude k dispozici

Teplice - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zatím neví, kdy bude moci znovu využít kapitána Jana Bořila. Levý obránce má po nedávném mistrovství Evropy zdravotní problém, ještě nezasáhl do nové sezony a momentálně netrénuje. Naopak hlavní letní posila útočník Michael Krmenčík se už začal připravovat s týmem.

Bořil kvůli potížím chybí na soupisce Slavie pro nadcházející 3. předkolo Ligy mistrů, které Pražané rozehrají ve středu úvodním zápasem proti Ferencvárosi v Budapešti. "Honza si přivezl problém z nároďáku. Měl doporučenou dlouhou pauzu, po ní šel do prvního tréninku a znovu se vrátil do stavu, kde byl předtím. Je to dlouhodobý problém z Eura," řekl Trpišovský na on-line tiskové konferenci po výhře 3:1 v 2. ligovém kole v Teplicích.

"Neumím říct, kdy bude Honza k dispozici. Momentálně vůbec netrénuje, neběhá, je v klidovém režimu s nějakými medikamenty. Nejsou ani žádné predikce, kdy by měl začít. Čeká se na zlepšení stavu, který by ho pustil do trénování," dodal Trpišovský.

Do dvou zápasů nové sezony zatím nezasáhla ani jedna z letních posil reprezentační útočník Krmenčík. "Michal de facto začíná od nuly. Po Euru měl v Bruggách pauzu a přišel s lehčím zraněním. Má za sebou týden trénování. Ve čtvrtek absolvoval první trénink s týmem. Teď jsme na víkend zvolili variantu, že bude mít dva těžké tréninky a regeneraci než případně nějaký krátký start. Je v podstatě zpátky, chybí mu jen zápasová kondice," uvedl Trpišovský.

V Teplicích mu kvůli zranění scházel útočník Jan Kuchta, spolu se sparťanem Adamem Hložkem nejlepší střelec uplynulé ligové sezony. Jeho start v Budapešti je nejistý.

"Ve čtvrtek měl zdravotní problém, kvůli kterému se musel večer odpojit od týmu. Vyšetření dopadla lépe, ale uvidíme, co s ním udělá zátěž. Myslím, že to úplně dlouhá doba nebude a do týdne bude zpátky," dodal Trpišovský.