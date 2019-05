Bořil: Ještě není nic rozhodnuté, musíme být nohama na zemi

Praha - Obrovský krok k zisku mistrovského titulu udělali fotbalisté Slavie díky výhře nad druhou Plzní 3:1 a bez ohledu na výsledky Viktorie jim stačí k návratu na trůn po dvou letech získat z posledních tří zápasů doma s Jabloncem, v Ostravě a před vlastním publikem se Spartou čtyři body. Obránce Jan Bořil ale varuje před předčasnými myšlenkami na triumf.

"Je to ještě brzo. Udělali jsme první krok, že jsme porazili Plzeň. Že nás nepřeskočili o bod, protože to už by si pohlídali. Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli. Celý zápas jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme vyhráli," řekl Bořil novinářům.

Byl šťastný, že očekávanou bitvu slávisté zlomili na svou stranu. "Hraje se o titul a každý měl nervy. Nevíte, co od toho zápasu očekávat. Víme, jak to je. Jsme rádi, že jsme to zvládli jak hlavou, tak i gólově," prohlásil Bořil.

Slavia měla sice navrch, ale v 64. minutě mohla prohrávat. Nepokrytý Jan Kovařík trefil levou tyč. "Tam jsem zachrápal já. Kdyby dal gól, tak bychom to horko těžko otáčeli. To by si asi pohlídali. Ale měli jsme štěstí a potom jsme jim dali tři góly a zaslouženě jsme vyhráli," uvedl Bořil.

Na první gól v 81. minutě přihrál Lukáši Masopustovi, když si naběhl na přetažený centr a poslal míč před bránu. "Takhle jsme už dali gól i v Opavě. My to trénujeme. Dával jsem to naslepo, ale věděl jsem, že tam kluci budou. Zaplaťpánbůh, že mě tam nechali, já jsem to dal před bránu a Maso to krásně uklidil. To nás uklidnilo a pak jsme dali další dva góly," pochvaloval si Bořil.

Byl rád, že Slavia zlomila odpor Plzně, která se snažila nabourávat aktivitu domácích. "Celý zápas od začátku hru zpomalovali, gólman Hruška vykopával pomalu, protože věděli, že jsme jasně lepší. My jsme to i ukázali na hřišti, že jsme rychlejší, dynamičtější a i gólově lepší," prohlásil Bořil.

Bylo mu ale jasné, že to bude s Plzní těžký boj. "Je to taky dobrý mančaft, jsou druzí, hrajou několik let Ligu mistrů a Evropu, takové velké zápasy umí. Ale my jsme to zlomili, i když až v posledních minutách," řekl Bořil.

Slavia má šanci v případě výhry nad Jabloncem a ztráty Plzně doma se Spartou dosáhnout už v příštím kole na 19. titul v historii a první od roku 2017. "Teď nás čekají další kroky, ještě není nic rozhodnutého. Musíme být nohama na zemi, dobře zregenerovat, abychom měli další síly," prohlásil Bořil.

Na domácí výhru nad Jabloncem čeká Slavia v lize od května 2013 a Bořil věří, že šestizápasovou sérii čítající čtyři remízy a dvě porážky jeho tým utne. "Každopádně hrajeme doma a chceme vyhrát. My se na ně připravíme, a jestli budeme hrát jako dneska nebo všechny ty zápasy v Evropě, tak je porazíme a snad už budeme slavit," prohlásil Bořil a připomněl jízdu Evropskou ligou až do čtvrtfinále.

Čtvrtý tým soutěže Jablonec podle něj ale ukázal svou sílu minulý týden v Plzni i přes prohru 1:2. "Oni hrajou na brejky, zápas jsem sám viděl a hráli velice dobře. Málem nám pomohli. Mohli tam dát pět gólů úplně v klidu. My se na něj už od zítra připravíme," dodal Bořil.