Bořil do PAOK neodešel a těší se návrat do sestavy Slavie v pohárech

Varšava - Slávistický fotbalista Jan Bořil dostal nabídku od PAOK Soluň, po konzultaci s vedením se ale rozhodl v Edenu zůstat. Třicetiletý kapitán Pražanů překonal zdravotní potíže po mistrovství Evropy a je připraven naskočit do čtvrteční odvety 4. předkola Evropské ligy ve Varšavě proti Legii.

"Je pravda, že PAOK se hodně zajímal, dokonce přišla i nabídka. Ale po konzultaci s bossem (šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem) jsme se rozhodli, že tady ještě zůstanu," řekl Bořil na tiskové konferenci ve Varšavě.

V úvodu sezony nehrál kvůli zranění po Euru, už se ale dal do pořádku a nastoupil o víkendu v lize při výhře 4:0 nad Ostravou. "Během dovolené jsem marodil, pak jsem do toho i trochu trénoval a pak se to zase zhoršilo. Takže takové střídavě oblačno. Bylo to takové specifické, ale dal jsem se do kupy. Jsem rád, že už můžu být zase na hřišti a můžu klukům pomoct," uvedl Bořil.

"Cítím se dobře, proti Baníku jsem se cítil tak na 60 až 70 procent. Ještě to není ono a zápasové tempo mi chybí. Trošku jsem potrénoval, zítra to zase bude o něčem jiném. Hrozně moc se na to těším a věřím, že postoupíme," doplnil Bořil.

V úvodním domácím duelu s Legií slávisté remizovali 2:2. "Nevím, jestli jsme sem přijeli jako favorité. Každopádně je to 2:2 a my jsme sem přijeli postoupit. Legia je nesmírně houževnatá, směrem dopředu kvalitní a nebezpečná, to nám ukázala u nás. Koukali jsme se na video, jak hrají a hlavně co máme my tady zlepšit. Doufám, že to ubráníme, dáme góly a postoupíme," řekl Bořil.

Vedle něj se do slávistické sestavy v pohárech vrací stoper Ondřej Kúdela, který si odpykal desetizápasový trest za údajnou rasistickou urážku protihráče z březnového osmifinále Evropské ligy. "Je to velká osobnost, lídr, má formu. Když je na hřišti, hrozně to všechny zklidní. Má dobrou rozehrávku směrem dopředu a dobrou defenzivu, takže pro nás je to klíčový hráč," uvedl Bořil.