Bořil byl při přebírání poháru dojatý, těší se na další boj o LM

Praha - Když se obránce Jan Bořil stal v únoru kapitánem slávistických fotbalistů, měl lehké obavy, aby Pražané na jaře nepokazili povedený podzim. S týmem ale nakonec závěr sezony zvládl a po středečním posledním zápase sezony se Spartou mohl dojatý převzít pohár pro ligové šampiony. Bořil věří, že červenobílí po obhajobě trofeje dokážou také znovu postoupit do základní skupiny Ligy mistrů.

"Je pro mě velká pocta a čest už jenom stát se kapitánem, natož zvednout pohár. Hrozně jsem si to přál. Když jsem dostal funkci kapitána, trochu jsem se bál, abychom to náhodou nepokazili. Ale kluci i trenéři mi hrozně pomohli a hrozně jsme se všichni stmelili. Bylo to vidět na hřišti. Když jsem ten pohár zvedal, byl jsem dojatý. Nejen já, ale všichni z celého týmu," řekl Bořil při online tiskové konferenci.

Slávisté po podzimu vedli ligu o 16 bodů před Plzní, ale západočeský rival se k nim před začátkem nadstavby přiblížil na rozdíl šesti bodů. Červenobílí potom zvládli klíčový vzájemný duel s Viktorií a nakonec v sezoně získali ještě o dva body více než před rokem.

"Bylo to strašně těžké. Měli jsme opravdu velkou porci náročných zápasů. Hráli jsme v Lize mistrů, k tomu někteří kluci hráli i za nároďák. Ale myslím, že jsme ukázali, že jsme nejlepší a že jsme právem mistry," uvedl Bořil.

Nepřipouštěl si, že by se sezona kvůli pandemii koronaviru nemusela dohrát a Slavia by mohla přijít o titul. V březnu byl ročník přerušen a znovu se rozběhl až na konci května.

"Nad koronavirem jsme nijak moc nepřemýšleli. Bylo to dané a nikdo moc nevěděl, co se může stát. Když jsme byli doma a byl nouzový stav, plnili jsme dopodrobna individuální plány a pak jsme přišli připravení. Vůbec jsme neměli v hlavách, že by se zápasy nedohrály. My jsme za každou cenu chtěli hrát a čekali jsme, co se povolí. Zaplaťpánbůh se to dohrálo a jsme rádi, že jsme mohli pohár zvednout," uvedl Bořil.

Devětadvacetiletý reprezentant se těší na nadcházející boj o Ligu mistrů a věří, že Pražané navážou na loňský postup do skupiny. Do kvalifikace pravděpodobně slávisté vstoupí až v závěrečném 4. předkole, které se bude jako jediné hrát na dva zápasy. Ostatní předkola pohárových kvalifikací budou kvůli koronaviru mít pouze jedno utkání.

"Motivace je velká. Všichni viděli, kdo v té Lize mistrů je, kdo sem přijel, jaké zápasy to byly, jací hráči přijeli. Těšíme se na to a doufejme, že tam zase postoupíme. Je to něco neuvěřitelného, ty zápasy byly vynikající. Pro kluky, kteří přišli na jaře, to bude další krok, další meta. Doufám, že pokud se tam dostaneme, tak bychom postoupili ještě do jarní části," uvedl Bořil.