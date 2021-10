Bookmakeři: Volby vyhraje ANO, sázky budou rekordní

Praha - Sněmovní volby, které se uskuteční v pátek a sobotu, vyhraje podle bookmakerů hnutí ANO se ziskem 26 až 27 procent. Následují koalice Spolu (23 procent) a Piráti se STAN (19 až 20 procent). ANO by mělo zvítězit v deseti krajích, do Sněmovny se pravděpodobně dostane pět subjektů. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Objem sázek by měl podle nich výrazně překonat sněmovní rekord z roku 2017, rekord v politických sázkách z loňských prezidentských voleb v USA však pravděpodobně odolá.

"Zhruba čtvrtina všech sázek na volby jde na výhru ANO, které je podle všech ukazatelů favoritem voleb v kurzu 1,3:1. Asi sedm procent sázkařů si ale myslí, že naopak ANO ve finiši ztratí a nevyhraje volby (3,4:1). Těchto klientů v poslední době přibývá a situace se začíná vyrovnávat. ANO však určitý náskok stále drží," uvedl vedoucí bookmakerů Tipsportu Pavol Boško.

Na čtvrtém místě podle bookmakerů skončí SPD se ziskem deset až 11 procent. Následují tři strany, které by měly balancovat na pěti procentech, které jsou nutné pro vstup do Sněmovny. Podle Boška má největší šanci KSČM, u ČSSD a Přísahy očekává zisk těsně pod pěti procenty. Strana Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS) má na vstup do Sněmovny vypsán kurz 6:1, Volný blok 9:1, Zelení 20:1 a Švýcarská demokracie 50:1.

"Letošním volbám se co do množství zápletek asi nemohou rovnat žádné předešlé. A to navzdory tomu, že ANO podle všeho zvítězí a cokoliv jiného by bylo poměrně velkým překvapením. Průzkumy i různé průřezové modely ukazují, že poskládat 101 mandátů nebude žádná legrace. Žádaná nevěsta se tak klidně může stát z SPD, na konci dne mohou rozhodnout strany, které v tuto chvíli balancují na pětiprocentní hranici," doplnil hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Největší šance na post příštího premiéra s důvěrou Sněmovny přisuzují bookmakeři aktuálně Andreji Babišovi (ANO, 1,85:1). Následují Petr Fiala (ODS, 3,75:1), Ivan Bartoš (Piráti, 7,5:1), Martin Kuba (ODS, 15:1) a Vít Rakušan (STAN, 18:1). Ostatní mají kurz 100:1 a vyšší. Podle bookmakerů je však velmi nepravděpodobné, že by premiér získal důvěru do konce roku.

"Vedle celého Česka jsou v nabídce k dispozici i sázky na jednotlivé kraje. Před čtyřmi roky dokázalo ANO zvítězit dokonce ve všech okresech, letos to ale vypadá, že mapa Marcely Augustové bude ve volebním studiu přece jen o něco pestřejší," uvedl dále Hanák. ANO podle bookmakerů zvítězí v deseti krajích. V Moravskoslezském kraji na jeho výhru ani není vypsán kurz, téměř jisté vítězství by mělo mít také v dalších takzvaných "uhelných regionech", tedy Ústeckém (1,01:1) a Karlovarském kraji (1,03:1). Nejtěsnější souboj bookmakeři naopak očekávají v Jihočeském a Zlínském kraji (1,6:1).

V Praze by měla s přehledem vyhrát koalice Spolu, ve které se spojily ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (1,2:1). Spolu je favoritem také na jižní Moravě (1,65:1). Ve Středočeském (2,1:1) a Libereckém kraji (1,8:1) bookmakeři očekávají výhru uskupení Pirátů a STAN.

Sázky na poslední sněmovní volby v roce 2017 v Česku dosáhly 105 milionů korun, letos by podle sázkových kanceláří měly být zhruba dvojnásobné. "Zatím evidujeme sázky za sedm milionů korun. Přibližně třetina z této částky jsou náběry na vítězství ANO. Sázkaře také láká sázka na to, zda Volný blok překročí hranici pro vstup do Sněmovny a jestli SPD překoná hranici deseti procent hlasů. Volební účast odhadují okolo 65 procent," sdělila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Politický rekord z loňských prezidentských voleb v USA (310 milionů korun) však podle Boška překonán nebude. "Volby v USA byly specifické v tom, že od uzavření volebních místností do vyhlášení výsledků uplynuly téměř čtyři dny. Během této doby běžely takzvané live sázky, kde jsme přijali ještě velký objem vkladů," dodal Boško. Absolutní rekord drží letošní fotbalové Euro s přijatými sázkami za tři miliardy.