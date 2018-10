Praha - Hokejisté Toronta jsou před startem sezony NHL podle bookmakerů největšími favority na zisk Stanleyova poháru. Maple Leafs přitom za posledních 13 ročníků postoupili jen třikrát do vyřazovacích bojů.

Dvě účasti v play off se sice vztahují k předchozím dvěma sezonám, jenže v obou mířili hráči slavného klubu na dovolenou už po úvodní sérii. Toronto vyhrálo Stanley Cup v historii už třináctkrát, naposledy ale v roce 1967. Dlouhé čekání má pomoci ukončit velká posila v podobě útočníka Johna Tavarese, který se do Kanady přesunul z New York Islanders.

Za mírně odskočeným Torontem je podle kurzů velmi silná skupina pronásledovatelů, v níž nechybí obhájci triumfu Washington Capitals či Pittsburgh Penguins, vítězové ligy z let 2016 a 2017.

Shodou okolností došli ke stejnému závěru jako bookmakeři i vývojáři ze společnosti Electronic Arts poté, co v počítačové hře NHL 19 nasimulovali celou sezonu včetně play off - z vítězství se radovalo Toronto.

Přehled kurzů na vítěze u největších favoritů NHL:

Týmy Tipsport Fortuna Sazka Maxi-Tip Toronto 8 7 8,5 6,6 Tampa Bay 9 9,5 9 10,5 Nashville 10 11 11 11,5 San Jose 10 13 11 10,5 Boston 12 11 11 13,5 Winnipeg 12 12 12 13,5 Washington 13 13 13 14,5 Pittsburgh 14 12 13 14,5 Vegas 15 12 13 18 Anaheim 22 23 29 26