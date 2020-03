Bookmakeři: Liga mistrů pozná vítěze, olympiáda spíše nebude

Praha - Současný ročník fotbalové Ligy mistrů pozná svého vítěze, bookmakeři Fortuny na to vypsali kurz 1,5:1. V podstatě to znamená, že se soutěž dohraje, kurz však pro jistotu obsahuje i variantu, že se rozhodne od zeleného stolu. Naopak konání letních olympijských her v Japonsku v řádném termínu je podle bookmakerů málo pravděpodobné (4:1). Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila.

"Aktuální situace kolem epidemie koronaviru s sebou přinesla i nutná opatření v podobě odkladů či přerušení významných sportovních událostí. Další průběh lze jen těžko predikovat, bookmakeři Fortuny, když už nemohou pracovat na handicapech, žlutých kartách a fiftýnech, se o to přesto pokusili," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Největší naději na to, že se nakonec dočká svého vítěze, mají podle něj polská Extraklasa (1,25:1). Liga mistrů, Evropská liga (1,5:1), anglická Premier League (1,65:1) a česká nejvyšší fotbalová soutěž (1,7:1). Horší vyhlídky pak mají španělská (2:1) a hlavně italská (2,1:1) nejvyšší soutěž.

"Přeložení Eura vytvořilo prostor k tomu, aby se při určitém vývoji daly evropské fotbalové soutěže dohrát, u zámořských lig to patrně bude složitější. Velká neznámá je, jak bude postupovat Trumpova administrativa, jak rychle a jak intenzivní opatření bude zavádět. Na druhou stranu americké sporty jsou obrovským byznysem a majitelé budou mít enormní snahu naskočit hned jak to bude možné a své ligy dohrát," doplnil Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Odklady se nevyhnuly ani tenisu. Wimbledon v původním termínu na začátku července je podle bookmakerů hodně nepravděpodobný (2,75:1), Roland Garros posunuté na září má mnohem větší šanci (1,6:1). A listopadové finále Davis Cupu už by se mohlo podle Hanáka uskutečnit bez problémů (1,25:1).

Přizpůsobit se musí mezinárodní cyklistická federace UCI a prestižní cyklistické závody. "Pořádání Gira d´Italia v květnu si asi nikdo moc představit nedovede. Tour de France se ale snad uskuteční (1,4:1), byť třeba v náhradním termínu," podotkl Hanák.

Na to, jestli se budou nebo nebudou konat olympijské hry v řádném termínu na přelomu července a srpna, přijal Tipsport sázky za 1,5 milionu korun. Podle mluvčího společnosti Jiřího Hadravy jsou sázky na obě varianty zhruba vyrovnané. Ovšem kurzy se od jejich vypsání výrazně změnily. "Zatímco ještě 9. února byl na řádný průběh her kurz 1,1:1, současný kurz vzrostl na 4:1. Na to, že se konat nebudou, se dá sázet za 1,2:1," dodal Hadrava.

Kurzy na jednotlivé události:

Událost Kurz Fortuna:Liga (1.Česko) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,7:1 Liga mistrů UEFA (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,5:1 Evropská liga (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,5:1 1. Anglie (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,65:1 1. Itálie (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 2,1:1 1. Španělsko (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 2:1 1. Polsko (fotbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,25:1 NBA (basketbal) - bude vyhlášen vítěz sezony 2019/2020 1,9:1 NHL (hokej) - bude vyhlášen vítěz sezóny 2019/2020 1,75:1 Wimbledon 2020 (tenis) bude odehrán 29.6 . -12.7. 2,75:1 US Open 2020 (tenis) bude odehrán 24.8. - 13.9. 1,85:1 Roland Garros 2020 (tenis) bude odehrán 20.9. - 4.10. 1,6:1 Davis Cup (finálový turnaj) bude odehrán 23.11. - 29.11. 1,25:1 Alespoň jeden tenisový grandslam 2020 bude odehrán bez diváků 4:1 UFC zápas Nurmagomedov - Ferguson T. bude 18.4.2020 1,75:1 Tour de France 2020 (cyklistika) - uskuteční se 27.6. - 19.7. 1,75:1 Tour de France 2020 (cyklistika) - uskuteční se v roce 2020 1,4:1 Vuelta 2020 (cyklistika) -uskuteční se 14.8. - 6.9. 1,2:1 Vuelta 2020 (cyklistika) - uskuteční se v roce 2020 1,15:1 F1 - v sezoně 2020 neodstartuje žádný závod 8:1 F1 - v sezoně 2020 se pojede 16 a více závodů 1,8:1 Olympiáda v Japonsku se uskuteční 24.7. - 9.8. 4:1