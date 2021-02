Bookmakeři: ANO sněmovní volby nevyhraje, premiérem bude Bartoš

Praha - V podzimních volbách do Sněmovny podle bookmakerů hnutí ANO vítězství neobhájí. Na tuto variantu je aktuálně kurz 1,46:1, na výhru se dá sázet v kurzu 2,5:1. Největším favoritem na příštího premiéra je předseda Pirátů Ivan Bartoš (1,9:1) před současným předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO, 2,5:1). Sázkaři se zatím mírně přiklánějí k vítězství ANO, nejvyšší sázka je 300.000 korun. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Prezident republiky se souhlasem předsedy vlády vyhlásil volby na 8. a 9. října.

"Vládnoucí hnutí ANO bylo dlouhodobě ve všech průzkumech favoritem voleb do Poslanecké sněmovny 2021. Také podle bookmakerů Tipsportu mělo ANO s náskokem na podzim vyhrát, ukazovaly to i náběry sázkařů. Jenže obrovská nespokojenost společnosti s řešením koronavirové krize začala straně premiéra Babiše ubírat body," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Ještě větší ranou pro hnutí Andreje Babiše podle něj bylo nedávné složení a podepsání volebních koalic tvořených z opozičních stran.

Tipsport zatím přijal na volební výsledek ANO sázky za čtyři miliony korun. "Mírně vede varianta, že volby vyhraje. Na tuto možnost taky padla zatím největší sázka za 300 tisíc korun v kurzu 2:1," doplnil Hadrava.

V nabídce Fortuny je aktuálně 14 kandidátů na budoucího premiéra. Největším favoritem je Ivan Bartoš (1,9:1), následují Andrej Babiš (2,5:1), předseda ODS Petr Fiala (6:1) a předseda STAN Vít Rakušan (8:1). Firma podle mluvčího Petra Šraina zařadila událost do nabídky v polovině února, kdy bookmakeři ohodnotili šance Bartoše a Babiše jako vyrovnané. "Sázkaři se každopádně poměrně jasně přiklonili na stranu Ivana Bartoše, který se tak dostal do pozice hlavního favorita. Preference sázkařů se dozajista bude ještě posouvat, jistě ji ovlivní nový volební systém, v neposlední řadě pak i vývoj pandemie, který je pro náladu ve společnosti zcela zásadní," uvedl Šrain.

Babiš podle něj dál zůstává největším favoritem na příštího prezidenta v kursu 2,2:1, přičemž jeden ze sázkařů na tuto variantu před pár dny vsadil 500.000 korun. Kurs 5,5:1 nabízí Petr Pavel, na Václava Klause staršího a Pavla Fischera se dá sázet v poměru 10:1.

Podle mluvčí Chance Markéty Světlíkové nastal zvrat v kurzech na volební vítězství ANO v polovině prosince, od té doby je kurzovým favoritem možnost, že volby nevyhraje. Jak uvedla, zhruba dvě třetiny sázkařů však při relativně vysokém kurzu sázejí na úspěch Babišova hnutí.

V Tipsportu a Chanci lze sázet na volební výsledek ANO, SPD a KSČM. Podle bookmakerů by hnutí ANO mělo získat zhruba 25 procent hlasů. SPD by nemělo překročit deset procent a KSČM bude bojovat o překročení pěti procent, které jsou potřebné pro vstup do Sněmovny.

První premiér s důvěrou po volbách:

Jméno Kurz Ivan Bartoš (Piráti) 1,9:1 Andrej Babiš (ANO) 2,5:1 Petr Fiala (ODS) 6:1 Vít Rakušan 8:1 Marian Jurečka (KDU-ČSL) 35:1 Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) 100:1 Tomio Okamura (SPD) 400:1 Mikuláš Minář (Lidé PRO) 400:1 Jan Hamáček (ČSSD) 555:1 Václav Klaus mladší (Trikolóra) 888:1 Miroslav Kalousek (TOP 09) 1111:1 Vojtěch Filip (KSČM) 2000:1 Pavel Novotný (ODS) 6666:1 Roman Prymula 6666:1

Zdroj: Fortuna

ciz jw