Bookerovu cenu za román letos získal Šehan Karunatilaka ze Srí Lanky

Londýn - Letošní Bookerovu cenu za román získal srílanský spisovatel Šehan Karunatilaka. Sedmačtyřicetiletý autor ocenění obdržel za svou knihu The Seven Moons of Maali Almeida (Sedm měsíců Maaliho Almeidy) společně s odměnou ve výši 50.000 liber (1,4 milionu korun). V češtině mu dosud žádný román nevyšel.

Agentura AFP označila vítězný román za kousavou satiru odehrávající se na pozadí občanské války na Srí Lance. Vypráví o válečném fotografovi, který se jako mrtvý probudí v nebi a netuší, kdo ho zabil. Seznam podezřelých je přitom "depresivně" dlouhý. Ale i v posmrtném životě se Maalimu krátí čas. Má "sedm měsíců" na to, aby se pokusil kontaktovat muže a ženu, které má nejraději, a dovedl je k ukryté skrýši fotografií, které otřesou Srí Lankou, uvádí na svém webu Bookerova cena za román.

Literární cena byla poprvé od roku 2019 předána v přímém přenosu za přítomnosti britské královny manželky Camilly.

Bývalý ředitel Britského muzea Neil MacGregor, který porotě předsedal, uvedl, že porotci knihu vybrali pro "ambice, rozsah, dovednost, odvahu, smělost a veselost provedení". "Je to kniha, která čtenáře zavede na cestu horskou dráhou životem a smrtí až do toho, co autor popisuje jako temné srdce světa," řekl MacGregor. "A tam čtenář ke svému překvapení najde radost, něhu, lásku a věrnost," dodal.

Karunatilaka byl v šestici úzkého výběru kandidátů. Dostala se do ní například Zimbabwanka NoViolet Bulawayová, která už o cenu v minulosti usilovala, nebo také držitelka Pulitzerovy ceny za literaturu, Američanka Elizabeth Stroutová.

Bookerova cena, založená v roce 1969, byla původně určena spisovatelům z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Od roku 2014 ji mohou získat romány v angličtině vydané ve Spojeném království. Loni cenu dostal jihoafrický spisovatel a autor divadelních her Damon Galgut za román The Promise (Slib).