Booker pomohl basketbalistům Phoenixu k výhře nad New Orleans 58 body

Utkání basketbalové NBA Phoenix - New Orleans, 17. prosince 2022. Zprava Devin Booker z Phoenixu a Zion Williamson z New Orleans. ČTK/AP/Matt York

New York - Devin Booker vstřelil 58 bodů New Orleans a zařídil vítězství Phoenixu 118:114 v souboji týmů z popředí Západní konference NBA. Jako první v historii Suns dal alespoň padesát bodů v pěti utkáních. Do koše New Orleans proměnil 21 z 35 střel včetně šesti trojek a 10 z 15 šestek. Přidal také šest doskoků a pět asistencí. Suns dokázali smazat manko až 24 bodů a jsou v tabulce Západu čtvrtí, Pelicans druzí.

Phoenix v poločase prohrával o 17 bodů a o 24 ve třetí čtvrtině. Třetí část však vyhrál 38:26 a závěrečnou čtvrtinu 34:25, a to i díky Bookerovi, jenž 50 bodů pokořil podruhé v sezoně. Poprvé to bylo 30. listopadu, kdy během tří čtvrtin dal 51 bodů Chicagu.

Přesto nejde o Bookerův osobní rekord. Šestadvacetiletý střelec zaznamenal nejlepší výkon v březnu 2017, kdy nasbíral proti Celtics 70 bodů. V této sezoně překonal padesátibodovou metu opakovaně jako druhý po hvězdném pivotovi Philadelphie Joelu Embiidovi.

"Rozhodně mě nebaví sledovat, jak nám někdo nasází 58 bodů. Není to příjemné," konstatoval rozehrávač New Orleans C.J. McCollum, sám autor 27 bodů.

Dallas bez zraněného Luky Dončiče prohrál v Clevelandu 99:100 po prodloužení. Do něj posunul zápas rozehrávač Kemba Walker, jenž po nedávném podpisu smlouvy hrál poprvé v základní pětce Mavericks. Tři sekundy před koncem vyrovnal z nájezdu. V prodloužení rozhodl Jarrett Allen smečí už dvě minuty před koncem. Walker nasbíral celkem 32 bodů a sedm asistencí.

"Kvalita dnes na naší straně nebyla, ale jsem rád, že hráči zapnuli v defenzivě, když už nám nepadaly střely," uvedl kouč Cavaliers J.B. Bickerstaff, jehož svěřenci si vylepšili domácí bilanci na 14-2 a jsou nejlepší v soutěži. S 25 body táhl vítězný tým Donovan Mitchell, 18 bodů a 12 přihrávek nasbíral Darius Garland.

Lídr Západní konference Memphis prohrál 109:115 na palubovce Oklahoma City. Hvězdný rozehrávač Ja Morant opustil zápas po druhé technické chybě ještě před poločasem a 16 odehraných minutách. "První technickou jsem dostal za to, že jsem rozhodčímu řekl, že jsem dostal ránu do obličeje. Nenadával jsem mu. Další pak jsem dostal za mluvení s fanoušky," hájil se Morant. Thunder absence lídra soupeře využili, utekli až do vedení o 24 bodů a to už uhájili.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Cleveland - Dallas 100:99 po prodl., Houston - Portland 95:107, LA Clippers - Washington 102:93, Milwaukee - Utah 123:97, Oklahoma City - Memphis 115:109, Phoenix - New Orleans 118:114, San Antonio - Miami 101:111.

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 30 22 8 73,3 2. Brooklyn 30 18 12 60,0 3. Philadelphia 28 16 12 57,1 4. New York 29 16 13 55,2 5. Toronto 29 13 16 44,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 29 21 8 72,4 2. Cleveland 31 20 11 64,5 3. Indiana 30 15 15 50,0 4. Chicago 28 11 17 39,3 5. Detroit 31 8 23 25,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 31 16 15 51,6 2. Atlanta 30 15 15 50,0 3. Washington 30 11 19 36,7 4. Orlando 30 10 20 33,3 5. Charlotte 29 7 22 24,1

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Memphis 29 19 10 65,5 2. New Orleans 29 18 11 62,1 3. Dallas 30 15 15 50,0 4. Houston 29 9 20 31,0 San Antonio 29 9 20 31,0

Severozápadní divize:

1. Denver 28 17 11 60,7 2. Portland 30 17 13 56,7 3. Utah 32 17 15 53,1 4. Minnesota 29 14 15 48,3 5. Oklahoma City 30 12 18 40,0

Pacifická divize:

1. Phoenix 30 18 12 60,0 2. Sacramento 28 16 12 57,1 3. LA Clippers 32 18 14 56,3 4. Golden State 30 14 16 46,7 5. LA Lakers 28 12 16 42,9