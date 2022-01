Booker 48 body pomohl Phoenixu upevnit si vedení v NBA

New York - Basketbalisté Phoenixu zvítězili v NBA v hale San Antonia 121:107 a vedou tabulku soutěže už o tři výhry před Golden State. O čtvrtou výhru Suns v řadě se postaral především Devin Booker, který si 48 body vylepšil sezonní maximum. Výrazně se vyrovnává tabulka Východní konference, kde prohrály Chicago, Brooklyn, Milwaukee i Philadelphia, naopak uspěly Cleveland a Miami, které se už dostalo na druhé místo konferenční tabulky. Mezi prvním a šestým celkem jsou ale minimální rozdíly.

Phoenix se proti San Antoniu dlouho trápil a ve hře ho drželi vedle Bookera hlavně náhradníci v čele s Bismackem Biyombem (17 bodů a 14 doskoků) a Cameronem Paynem, při jejichž pobytu na hřišti Suns přehrávali hráče z lavičky Spurs. Domácí vedli ještě na začátku poslední čtvrtiny, ale od stavu 98:97 vyhráli Suns následující pasáž 14:2 a náskok už si hosté pohlídali.

"Hodně respektuji hru Spurs a mám ji dost načtenou. Vím, co chtějí hrát v obraně, tak jsem se snažil být od začátku agresivní v útoku, abych jim to ztížil, a ono to vycházelo," řekl Booker, který měl na kontě 41 bodů už po třech čtvrtinách. Nakonec zaznamenal čtvrtý nejlepší výkon kariéry. Jeho rekordem zůstává 70 bodů z roku 2017.

Zatímco na Západě jsou zatím karty rozdány jasně, na Východě se situace neustále mění. Chicago po jednom z nejlepších období za posledních deset let se v současnosti trápí a prohrálo už počtvrté za sebou. Memphisu podlehlo 106:119, Grizzlies táhli s 25 body Desmond Bane a Ja Morant. V dresu Bulls zaznamenal 24 bodů DeMar DeRozan.

Na Chicago se v čele tabulky dotáhlo Miami, které díky výhře 104:99 nad Torontem předstihlo Brooklyn. Tyler Herro k tomu přispěl 23 body a Jimmy Butler v závěru zápasu zkompletoval triple double za 19 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Brooklyn, kterému zřejmě bude chybět až šest týdnů zraněný nejlepší střelec soutěže Kevin Durant, prohrál 107:114 v Clevelandu. Nets tentokrát měli k dispozici Kyrieho Irvinga, který neabsolvoval očkování, takže nesmí hrát hlavně domácí zápasy v New Yorku. V Clevelandu zaznamenal 27 bodů, 7 doskoků a 9 asistencí, ale ani dalších 22 bodů Jamese Hardena Brooklynu nestačilo. Cavaliers týmovým výkonem potvrdili dobrou formu a po páté výhře v řadě už se dostali na čtvrtou příčku Východu před obhájce titulu Milwaukee. Bucks totiž prohráli 114:121 v Atlantě.

Prohráli také New Orleans Pelicans, přestože na hřišti Bostonu vedli v první půli o 18 bodů. Druhá půlka už jim ale nevyšla a Celtics i díky 27 bodům Jaysona Tatuma skóre otočili na konečných 104:92. Český reprezentant Tomáš Satoranský opět zůstal jen na lavičce náhradníků Pelikánů.

Drama se odehrálo v Dallasu, kde domácí nakonec udrželi výhru 104:102 nad Oklahomou City, v jejíž sestavě chyběl Čech Vít Krejčí. Luka Dončič se sice v dresu Mavericks střelecky trápil a trefil jen čtyři ze sedmnácti střel, nakonec ale k výhře přispěl triple doublem za 20 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí.

Výhru Charlotte nad New Yorkem 97:87 řídil Miles Bridges osobním rekordem 38 bodů. K tomu přidal i 12 doskoků.

Výsledky NBA

Atlanta - Milwaukee 121:114, Boston - New Orleans 104:92, Cleveland - Brooklyn 114:107, Dallas - Oklahoma City 104:102, LA Clippers - Indiana 139:133, LA Lakers - Utah 101:95, Memphis - Chicago 119:106, Miami - Toronto 104:99, New York - Charlotte 87:97, Orlando - Portland 88:98, San Antonio - Phoenix 107:121, Washington - Philadelphia 117:98.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 43 27 16 62,8 2. Philadelphia 43 25 18 58,1 3. Toronto 41 21 20 51,2 4. Boston 45 23 22 51,1 5. New York 44 22 22 50,0

Centrální divize:

1. Chicago 42 27 15 64,3 2. Cleveland 45 27 18 60,0 3. Milwaukee 46 27 19 58,7 4. Indiana 44 15 29 34,1 5. Detroit 42 10 32 23,8

Jihovýchodní divize:

1. Miami 44 28 16 63,6 2. Charlotte 44 24 20 54,5 3. Washington 44 23 21 52,3 4. Atlanta 43 18 25 41,9 5. Orlando 45 8 37 17,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 46 31 15 67,4 2. Dallas 44 25 19 56,8 3. San Antonio 44 16 28 36,4 4. New Orleans 44 16 28 36,4 5. Houston 45 13 32 28,9

Severozápadní divize:

1. Utah 44 29 15 65,9 2. Denver 42 22 20 52,4 3. Minnesota 43 21 22 48,8 4. Portland 43 18 25 41,9 5. Oklahoma City 43 14 29 32,6

Pacifická divize:

1. Phoenix 43 34 9 79,1 2. Golden State 43 31 12 72,1 3. LA Lakers 44 22 22 50,0 4. LA Clippers 45 22 23 48,9 5. Sacramento 46 18 28 39,1