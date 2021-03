Bonus mohou mít i lidé s covidem, kteří šli na běžnou nemocenskou

Praha - Příspěvek k náhradě mzdy by mohli dostat i lidé s covidem, které lékař nejdřív poslal na běžnou "necovidovou" nemocenskou a nákaza se u nich potvrdila až dodatečně. Aby dostali až 370 korun za den navíc, musí jim doktor v jejich e-neschopence včas upravit diagnózu. Zaměstnavatel pak získá informaci, že má bonus kvůli izolaci vyplatit. Na svém webu o tom informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Pracovníci, kteří šli do karantény či izolace od začátku března, dostávají k náhradě mzdy či platu za den až 370 korun po 14 dnů. Celková částka s tímto bonusem nesmí přesáhnout 90 procent jejich průměrného výdělku. Náhradu i příspěvek, který ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nazývá "izolačkou", poskytují zaměstnavatelé. Výdaje na bonus si odečtou od sociálních odvodů. První bonusy lidé podle správy dostanou po skončení měsíce, až se začnou vyplácet mzdy.

Lidé na běžné nemocenské s e-neschopenkou, která se netýká covidu, na příspěvek nárok nemají. Pokud se u nich ale nákaza dodatečně potvrdí, mohou i oni podle ČSSZ bonus získat. Pacientům s covidem se v e-neschopence vyznačuje diagnóza U071. Zaměstnavatel pak dostane hned upozornění, že se pracovník musí léčit v izolaci. Příspěvek k náhradě mzdy pak musí vyplatit.

Lidé s nejednoznačnými příznaky obvykle jdou na nemocenskou s e-neschopenkou s běžnou diagnózou, která se zadává při nachlazení. Pokud ale pak kvůli nejasným symptomům podstoupí test, který nákazu potvrdí, měl by lékař jejich elektronickou neschopenku upravit a diagnózu v ní změnit na covidovou. "Jde o situaci, kdy se s časovým odstupem potvrdí symptomy onemocnění covid-19. Ty nebyly od začátku natolik průkazné, aby lékař rovnou vystavil e-neschopenku z důvodu onemocnění covid-19," uvedla správa.

Když lékař diagnózu upraví, zobrazí se zaměstnavateli v upozorněních u e-neschopenky údaj o pracovníkově izolaci. Informaci ale firma či instituce dostane jen tehdy, pokud doktor úpravu udělá v prvních dvou týdnech pracovníkovy nemocenské. Příspěvek se pak vyplácí za dobu potvrzené izolace, upřesnila správa.

Lidem v karanténě lékaři vypisují e-neschopenku s diagnózou Z209. Do kolonky profese pak uvádějí ještě slovo "karanténa". Při nákaze, u níž je nutná izolace, se do elektronického formuláře zadává diagnóza U071 a do profese se píše slovo "izolace". Pokud tento pojem doktor nevyplní, měl by systém e-neschopenek informaci od pondělí 22. března zaznamenat sám a zaměstnavatelům oznámit.

Pokud člověk v karanténě jde na test a koronavirus se prokáže, změní se karanténa na izolaci. Lhůta pro vyplácení náhrady mzdy a příspěvku znovu ale nezačíná, počítá se od počátku karantény.

Podle údajů ministerstva práce lékaři za první dva březnové týdny vystavili 187.726 nových e-neschopenek. Z nich 52.336 bylo pro lidi v karanténě. Kolik neschopenek celkem se týkalo covidu, není ze statistiky jasné.