Bombardéry, kterými vyhrožoval Lukašenko, byly podle tisku vyřazeny před lety

Minsk - Bombardéry Suchoj Su-24, o kterých běloruský vůdce Alexandr Lukašenko hovořil jako o možných nosičích jaderných zbraní, byly z běloruského letectva kvůli opotřebení a drahému provozu vyřazeny v roce 2012, upozornil server RBK. Odvolal se přitom na tehdejšího ministra obrany.

"Jak jistě víte, v letectví existuje pojem technická životnost," uvedl o vyřazení Su-24 běloruský exministr obrany Juryj Žadobin s připomínkou, že za sovětských dob se běloruský vojenský okruh přezbrojoval mezi prvními, takže běloruské bombardéry nebyly nejnovější. Ministerstvo spočítalo, že "bude jednodušší vyřadit tato letadla, protože představovala velmi velkou finanční zátěž". Ještě provozuschopné stroje, kterých podle ministra zůstalo nemnoho, armáda vyřadila a nechala na úřadech, aby rozhodly, co s nimi bude dál.

Lukašenko v pátek podle tiskových agentur prohlásil, že běloruské stroje Su-24 prošly úpravou, která jim umožní nést jaderné zbraně, a že Minsk je připraven reagovat na případnou eskalaci ze strany Západu.

"Musí (Západ) pochopit, že pokud se rozhodnou pro eskalaci, žádné vrtulníky ani letadla je nezachrání," uvedl Lukašenko. "Jednou jsme (s ruským prezidentem Vladimirem) Putinem v Petrohradu prohlásili, že necháme upravit běloruské letouny Su-24, aby mohly nést jaderné zbraně. Co si myslíte, že jen žvaníme? Vše je připraveno," prohlásil. "Není dobrý nápad eskalovat věci s Běloruskem, protože by to byla eskalace se svazovým státem (Ruska a Běloruska), který má jaderné zbraně. Pokud začnou vytvářet problémy (...), reakce bude okamžitá," dodal Lukašenko.

Bělorusko, které patří k věrným spojencům Ruska a poskytlo mu své území pro invazi na Ukrajinu, nevlastní jaderné zbraně a Lukašenko nesdělil, za jakých okolností by Minsk od Moskvy tyto zbraně mohl získat.

Bělorusko mělo v roce 2010 ve výzbroji 23 letounů Su-24M a 12 strojů Su-24MR. O jejich vyřazení informovala státní agentura BelTA v únoru 2012.