Washington - Americký prezident Donald Trump by chtěl příští rusko-americký summit uspořádat až příští rok, až se zbaví zátěže vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby. V prohlášení pro tisk to dnes uvedl Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton. První oficiální summit Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se uskutečnil počátkem minulého týdne v Helsinkách.

"Prezident si myslí, že příští dvoustranná schůzka s prezidentem Putinem by se měla uskutečnit až po skončení ruského honu na čarodějnice," uvedl podle serveru Politico Bolton v prohlášení. Termínem "hon na čarodějnice" Bílý dům tradičně označuje vyšetřování, jímž se FBI snaží zmapovat ruské zásahy do amerických voleb. "Shodli jsme se, že to bude po začátku příštího roku," uvedl Bolton.

Trump pozval Putina k návštěvě Bílého domu krátce po helsinském summitu, ale datum stanoveno nebylo. Kreml ještě ani oficiálně nepotvrdil, že pozvání přijímá.

Média spekulovala, že prezidenti by se mohli sejít v září během zasedání Valného shromáždění OSN, ale Moskva tuto možnost vyloučila s tím, že Putin na schůzi OSN nejspíš nepřijede. V pozvání, které ruský prezident z Bílého domu dostal, se prý hovořilo o konci letošního roku.

Server Politico poznamenává, že zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který vede pátrání po ruské stopě, zatím neoznámil ani přibližnou dobu, kdy své šetření ukončí. Není proto jisté, že to bude letos, jak píše Bolton.

Pompeo v Kongresu detaily summitu Trumpa s Putinem neprozradil

Jen málo podrobností o schůzce prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Helsinkách se dnes členové zahraničního výboru Senátu amerického Kongresu dozvěděli při slyšení ministra zahraničí Mikea Pompea. Šéf diplomacie USA byl povolán do Kongresu, aby vnesl jasno do obsahu dvouhodinové schůzky státníků z minulého týdne, o jejímž obsahu je zatím jen málo podrobností. Detaily jednání ale Pompeo neprozradil.

Znepokojení senátoři poukazovali na to, že nedostatek informací znemožňuje vytvořit si obrázek o zásadách zahraniční politiky Trumpovy vlády a o diplomatických cílech USA. Mlčení Bílého domu navíc poskytuje Moskvě prostor, aby do světa šířila vlastní interpretaci summitu.

Ministr, který se osobního jednání prezidentů nezúčastnil, se ale přímé odpovědi na klíčové otázky vyhnul. Neodpověděl na dotaz, zda Trump Putinovi v Helsinkách slíbil uvolnění či zrušení protiruských sankcí nebo zda hovořil o uznání anexe Krymu. Pompeo senátory odkázal na obecné zásady americké zahraniční politiky s důrazem na sankční režim uplatňovaný vůči Rusku a na zájem USA o územní celistvost Ukrajiny.

Ministr zahraničí řekl, že prezident Trump schvaluje informace amerických tajných služeb o ruském vměšování. Pompeo sám prý osobně a opakovaně varoval ruské vedení před "tvrdými následky" vměšování Moskvy do amerických volebních procesů. Upozornil ale, že bez jednání s Moskvou nelze nedosáhnout pokroku. "Míč je na straně Ruska," prohlásil.

Bílý dům před Pompeovým slyšením oznámil, že Trump v tomto týdnu svolá schůzi Rady národní bezpečnosti, na níž se bude diskutovat o zajištění bezpečnosti listopadových parlamentních voleb v USA. Trump nedávno na twitteru napsal, že je velmi znepokojen pravděpodobnou možností, že Rusko se pokusí do voleb vměšovat. Prý bude chtít protlačovat demokraty.

Pokud jde o Ukrajinu, Pompeo ujistil senátory, že v americkém stanovisku nedochází k žádné změně. V Helsinkách žádné dohody v tomto ohledu dosaženo nebylo, obě strany se podle ministra shodly na tom, že se v názorech na ukrajinskou krizi neshodují.

O podrobnostech jednání s KLDR o denuklearizaci se odmítl zmínit s poukazem na to, že senátní slyšení je veřejné. Zdůraznil jen, že americká diplomacie se vůči KLDR chová trpělivě, ale nedopustí, aby se "proces denuklearizace protahoval do nekonečna".