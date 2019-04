Praha - Trenér karvinských fotbalistů František Straka si při návratu do Edenu, kde coby sparťan v sezoně 2011/12 krátce neúspěšně vedl Slavii, musel od části domácích fanoušků vyslechnout urážky a chvílemi i nadávky na adresu rodiny. Ostřílený kouč se hanlivými pokřiky během pohárového čtvrtfinále s Pražany nechtěl příliš zaobírat, připustil ale, že ho bolely.

"To nemá cenu se o tom bavit, já ani nechci. Ať si o tom udělá každý obrázek sám. Je to trapné. Samozřejmě, že to i bolí, když tohle slyšíte. To je jasné," řekl Straka na tiskové konferenci po porážce Karviné 0:5.

Jindy impulzivní kouč tentokrát raději většinu času trávil poblíž střídačky a šetřil obvyklými energickými gesty. "Nechtěl jsem nějakým způsobem zbytečně ještě daleko více rozpoutávat emoce, než jaké tam byly. Víc k tomu ani nechci říct," doplnil Straka.

Slavii vedl v deseti ligových zápasech na přelomu let 2011 a 2012, přestože se předtím označoval za sparťanského srdcaře. Fanoušci červenobílých proti němu celou dobu protestovali a Straka pak raději rezignoval.

Návrat do Edenu pro něj nedopadl výsledkově dobře, Karviná v sestavě s hráči širšího kádru utrpěla debakl. "Pro mě je priorita číslo jedna zachránit ligu. Věděl jsem, že Slavia má opravdu skvělý tým a je úplně jedno, kdo bude hrát. Já naopak potřeboval vidět ty hráče, kteří nehráli v těch dvou předchozích zápasech nebo jen málo, abych si udělal obrázek o celém týmu. Potřeboval jsem je i poznat ve stresových situacích. Dnes mi to utkání hodně ukázalo," řekl Straka, který Karvinou před utkáním v Edenu vedl zatím jen ve dvou ligových zápasech.

Ocenil Slavii. "Kariéru (trenéra Slavie) Jindry (Trpišovského) jsem sledoval a musím říct, že mě zaujal, už když trénoval Viktorku Žižkov. Pak šel do Liberce a nenápadně se jeho rukopis neustále posunuje dopředu. Tam, kde Slavia dnes je, to je jeho podpis. Jsou výborně fyzicky připravení, mají zdvojené posty. To je i otázka citu umět vybrat typologicky hráče na posty, jaké potřebuješ. Když to Slavii nejde herně, má obrovskou sílu třeba ve standardkách," dodal Straka.