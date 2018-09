Uherské Hradiště - Trenéra české fotbalové reprezentace Karla Jarolíma porážka 1:2 s Ukrajinou v úvodním utkání Ligy národů gólem v poslední minutě nastavení hodně bolí a považuje ji za značnou komplikaci v boji o vítězství ve tříčlenné skupině. Hlavně v první půli byl nespokojen s hrou ve středu pole, kde jeho svěřenci nechávali soupeři příliš prostoru na kombinace.

"Bolí to hodně. Nejen že jsme prohráli gólem v nastavení, ale inkasovali jsme stejně tak v závěru prvního poločasu. Mrzí to. I když Ukrajina tam měla nebezpečné situace v druhém poločase, my jsme si také vypracovali pár slibných situací. Zápas mohl skončit i obráceně," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

Jeho svěřenci si hned na startu tříčlenné skupiny hodně zkomplikovali boj o triumf ve skupině B1, který znamená v nové soutěži postup do elitní Ligy A a navíc jistotu účasti v play off o mistrovství Evropy.

"Samozřejmě komplikace to je. Kdyby do toho člověk vstoupil vítězstvím, nebo aspoň i bodem, bylo by to pořád otevřené. Příští sraz nás čekají dvě utkání venku a nezbývá nám než se pokusit o to, abychom bodovali," uvedl Jarolím.

Už ve čtvrté minutě poslal jeho tým do vedení Patrik Schick, ale v nastavení první půle srovnal Evgen Konopljanka a obrat dokonal v poslední minutě nastavení druhého dějství Olexandr Zinčenko.

"Ukrajina potvrdila kvalitu, o které jsme věděli. Začátek byl pro nás dobrý, protože jsme se dostali do vedení. Ale pak jsme hlavně ve středu hřiště nestačili pokrývat jejich hráče. Z toho pramenil tlak Ukrajiny. Nebyli jsme schopni podržet balon, valilo se to na naši branku. Hlavní příčinu bych viděl, že jsme hráčům v prostředku dopřáli hodně času," řekl Jarolím.

Hra v rozestavení 3-5-2 v první půli českému celku nefungovala, proto o pauze změnil systém na čtyři obránce. "Přiznám se, že jsem o tom přemýšlel už v prvním poločase, ale bylo by možná složité do toho v průběhu prvního poločasu zasahovat. Věřil jsem, že poločas dohrajeme bez obdržené branky a v poločase bude čas si informace předat. Bohužel jsme inkasovali," litoval Jarolím.

Jeho celek už v pondělí čeká přípravný zápas v Rusku a musí se rychle dát dohromady. "Samozřejmě je to nepříjemné, ale je třeba se z toho oklepat. Bylo by smutné, kdyby člověk neměl energii. To je prostě trenérské řemeslo. Člověk musí počítat se vším. Fotbal přináší výhry i porážky," uvedl Jarolím.

"Řešili jsme už před utkáním problémy s řadou absencí, bylo skutečně málo času se připravit ještě nějak líp. Člověk by potřeboval ještě nějaký den. Spoléhali jsme na to, že když nastoupili dva útočníci, využijeme toho daleko víc, že tam budou chodit centry ze stran, že tam bude dostatek hráčů. Opak byl pravdou a byli jsme pod tlakem," dodal Jarolím.