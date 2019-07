Boleslavští hokejisté jsou na ledě, zatím bez obránce Ševce

Mladá Boleslav - Ještě bez nejvýraznější letní posily obránce Martina Ševce zahájili závěrečnou část přípravy na nový extraligový ročník hokejisté Mladé Boleslavi. Středočeši na ledě poprvé trénovali již v pondělí, jako termín ostrého začátku si ale zvolili dnešek.

"Začátky na ledě jsou těžké, člověk je nemotorný. Jako kdyby na tom rok nestál. To se ale poddá. Hlavně musíme nahnat kondici, aby si tělo zvyklo na výzbroj, na jiný pohyb. To na suchu nenatrénujete," řekl kapitán Michal Vondrka.

Zatímco on i další matadoři Jakub Klepiš či Lukáš Pabiška na ledě nechyběli, Ševc se nadále připravuje sám. "Martin s námi začne trénovat později, připojí se 1. srpna. Není to obvyklé, ale domluvil se tak se sportovním ředitelem Radimem Vrbatou a já to respektuji," řekl trenér Radim Rulík. "Je to hráč, který určitě přijde špičkově připravený, a myslím si, že to nebude nic proti mužstvu," doplnil.

Vedle Ševce do Mladé Boleslavi v létě přišli i další obránce Mitchell Fillman a útočníci David Cienciala, Jan Stránský a Adam Zbořil. "Uvidíme až v zápasech, ale přišli hráči, které jsme si vytipovali, a myslím si Radim Vrbata s Vencou Nedorostem a klub udělali dobrou práci," ocenil Rulík činnost sportovního vedení Bruslařů. "Teď je na nás, abychom je zabudovali do mužstva. A myslím si, že to zvládneme," uvedl čtyřiapadesátiletý kouč, který ale zároveň nevyloučil ještě další změny v kádru. "Ale už spíše kosmetické," řekl.

Oproti minulosti není letních změn v boleslavském kádru tolik, což Rulík považuje za výhodu. "Pro nás je to ohromné plus. Většina hráčů už zná styl tréninku, znají cvičení a pak to má spád. Už jsme se poznali. Po velkých obměnách se vždy musí vše dávat dohromady," uvedl kouč, jenž tým nově povede jen s Pavlem Paterou.

Po sezoně totiž v klubu skončil další trenér Miloslav Hořava. "Pro mě to bude jiné v tom, že doposud jsme s Pavlem při zápasech dělali útočníky a Miloš beky. Teď já půjdu k obráncům. Jinak se nic nemění. Samozřejmě ale, že naše spolupráce byla vynikající, a kdybychom se všichni tři opět sešli, tak budeme rádi. Miloš se ale takhle rozhodl a my to respektujeme," řekl Rulík.

Mladá Boleslav odehraje v přípravě šest zápasů, což je podle Rulíka ideální. "Vyzkoušel jsem už modely s málo zápasy, s osmi devíti i s hodně zápasy a zkušenost je taková, že je lepší, když jich je méně. Jde nám o to, abychom měli obrovskou chuť do hokeje, a myslím si, že tohle tomu pomůže. Do sezony bychom měli jít natěšení," dodal Rulík.

Program přípravných zápasů:

Čtvrtek 8. srpna: Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav (17:30),

úterý 13. srpna: Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav (17:30),

čtvrtek 15. srpna: BK Mladá Boleslav - Verva Litvínov (17:30),

úterý 27. srpna: BK Mladá Boleslav - Energie Karlovy Vary (17:30),

čtvrtek 29. srpna: Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (18:00; Poděbrady),

čtvrtek 5. září: BK Mladá Boleslav - Sparta Praha.