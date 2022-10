Boleslavští fotbalisté třikrát prohrávali, nakonec porazili Bohemians 4:3

Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 13. kole první ligy Bohemians 1905 4:3, přestože třikrát prohrávali. V 86. minutě přestřelku rozhodl svým druhým gólem v utkání Daniel Mareček, který je v Boleslavi na hostování právě z pražského klubu. Hosté třikrát vedli po dvou proměněných penaltách Romana Květa a střele Václava Drchala. K první domácí výhře Středočechů v této sezoně střelecky přispěli také David Pech a David Šimek. "Klokani", kteří dohrávali od 68. minuty bez vyloučeného Adama Jánoše, přišli o venkovní neporazitelnost v ligovém ročníku a v tabulce zůstali pátí. Mladá Boleslav se posunula na deváté místo.

Trenér vítězů Pavel Hoftych v rozhovoru pro O2 TV naznačil, že Marečkovo hostování se změní v přestup. To vysvětluje, proč se autor dvou branek proti nedávných spoluhráčům tak radoval. "Byl to emotivní zápas, takový fotbal mě baví, oba týmy šly za vítězstvím. Já to zvládám, ale trenér brankářů Malík, který měl kdysi problémy se srdcem, nám na lavičce kolaboval," řekl Hoftych.

"Klokani" v dosavadním průběhu sezony v šesti zápasech na soupeřových hřištích ztratili body jen za remízu na Spartě, také dnes začali velmi ofenzivně a brzy byli odměněni. Souboj před boleslavskou brankou si rozhodčí Berka znovu prohlédl na videu, konstatoval, že si Suchý v souboji s Prekopem pomohl rukou, a nařídil pokutový kop. Květ, který hattrickem rozhodl předchozí venkovní zápas na Slovácku, penaltu proměnil.

Boleslavští tak podobně jako před týdnem na hřišti Slavie museli už od čtvrté minuty dotahovat brankové manko. Ve středu pole jim však citelně chyběl zkušený tvůrce hry Matějovský, jehož vyřadilo svalové zranění. A tak blíže ke gólu měl znovu soupeř.

Domácí o sobě dali vědět až v závěru prvního poločasu, kdy už se soupeř možná viděl v šatně. Ve třetí minutě nastaveného času si Mareček naběhl na Šimkův centr a z voleje poslal míč do sítě svého mateřského klubu, který souhlasil s jeho startem ve vzájemném zápase, což v české lize nebývá obvyklé.

Vyrovnávací gól domácí povzbudil a po změně stran byli mnohem aktivnější, ale nebezpečnější byli znovu hosté. Početnou skupinu vršovických fanoušků nejprve potěšil v 55. minutě Jánošův volej z dálky, s nímž si ale Šeda poradil. Pak se v rozpětí jedné minuty dostal dvakrát do šance Drchal. Nejprve si při brejku položil i Šedu, ale trefil jen boční síť, podruhé už mířil přesně.

"Bohemka hrála velmi dobře, jsou sebevědomí. Pro nás byl důležitý gól do šatny, znovu jsme je ale pustili do vedení," uvedl Hoftych, jenž v minulosti "Klokany" trénoval.

Už za čtyři minuty však prolétl Fulnekův centr od postranní čáry celou obranou a Pech u vzdálenější tyče podruhé vyrovnal. V 67. minutě se šel sudí Berka znovu podívat na obrazovku a tentokrát hosty nepotěšil. Původní žlutou pro Jánoše změnil v červenou. Do třetice videorozhodčí odhalil, že Šimek fauloval Drchala ještě v šestnáctce a Květ proměnil i svou druhou penaltu. Byl to pro něj sedmý ligový gól v této sezoně.

V závěru ale domácí přece jen využili početní převahu. Nejprve Šimek hlavou vyrovnal a Mareček svým druhým gólem v zápase strhl poprvé vedení na stranu domácích. Zajistil tak Středočechům první domácí ligovou výhru od dubnového vítězství nad Českými Budějovicemi. Bohemians nemají na mladoboleslavský stadion příjemné vzpomínky, naposledy tady uspěli v roce 2017, dnes tady už pošesté v řadě prohráli.

"Když třikrát venku vedete, je škoda neodvézt si alespoň bod. Gól do šatny a červená karta - to byly klíčové momenty. V deseti jsme sice vyhráli v Teplicích, ale podruhé je to těžké. Domácí dali o gól víc, takže vyhráli zaslouženě," řekl trenér Bohemians Jaroslav Veselý pro O2 TV. "Nelituju toho, že mohl nastoupit Mareček, já jsem přející člověk a tak mu blahopřeju," dodal.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "Když třikrát pohráváte, tak je to super vyhrát, hlavně doma, což se nám letos ještě nepodařilo. Já to zvládám, ale trenér brankářů Malík, který měl kdysi problémy se srdcem, nám na lavičce kolaboval. Bohemka hrála velmi dobře, jsou sebevědomí. Pro nás byl důležitý gól do šatny, znovu jsme je ale pustili do vedení. Povedlo se nám v závěru vytažení Šimka, a jsme rádi, že se Mareček stane hráčem Boleslavi. Byl to emotivní zápas, takový fotbal mě baví, oba týmy šly za vítězstvím. Nastavení bylo strašně dlouhých osm minut, blesklo mi hlavou, že se rozhodčí zbláznil."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Když třikrát venku vedete, je škoda neodvézt alespoň bod. Klíčových momentů bylo několik. Prvním byl gól do šatny, domácí jsme přitom v prvním poločase do ničeho nepouštěli, Byla to shoda okolností, smolné zranění Květa. Domácí to zužitkovali, přinesli si aktivitu do druhého poločasu. Když jsme šli znovu do vedení, měli jsme to dohrát. Pak samozřejmě červená karta, v deseti jsme sice vyhráli v Teplicích, ale podruhé je to těžké. Domácí dali o gól víc, takže vyhráli zaslouženě. Nelituju toho, že mohl nastoupit Mareček, já jsem přející člověk a tak mu blahopřeju."

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 4:3 (1:1)

Branky: 45.+3 a 86. Mareček, 62. Pech, 83. Šimek - 4. a 73. obě z pen. Květ, 58. Drchal. Rozhodčí: Berka - Machač, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Kubista - Květ, Hronek. ČK: 67. Jánoš (Bohemians). Diváci: 2676.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Dancák (80. Mašek), Fulnek - Mareček (90. Darmovzal), Skalák (90.+3 Stránský) - Ladra. Trenér: Hoftych.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál (90. Bartek), Jindřišek, Jánoš, Kovařík (63. Hronek) - Květ (80. Krch), Prekop (90. Hála) - Drchal (80. Mužík). Trenér: Veselý.