Boleslav zahájila skupinu o umístění remízou s Hradcem

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o umístění remizovali s Hradcem Králové 0:0. Skóre se nezměnilo ani po vyloučení hostujícího Vojtěcha Smrže z 85. minuty. Odveta je na programu v sobotu opět v Mladé Boleslavi, v roli domácího týmu ale budou tentokrát Východočeši, kteří během výstavby svého stadionu mají v Lokotrans Areně domácí azyl.

Mladá Boleslav s Hradcem Králové tak mají i po třetím vzájemném duelu v ligové sezoně vyrovnanou bilanci, v základní části si oba týmy připsaly po jednom vítězství. Středočeši neprohráli počtvrté za sebou, doma dokonce posedmé. "Votroci" čekají na vítězství čtyři utkání.

Oba trenéři udělali oproti obvyklým základním sestavám několik změn. Více experimentoval domácí kouč Hoftych, jenž poslal od úvodní minuty do zápasu Maška se Žitným. Na hrotu chyběl nejlepší jarní střelec Kušej, ani na lavičce nebyli další útočníci Škoda s Jawem.

Královéhradecký trenér Hejkal dal poprvé v ligovém ročníku příležitost brankáři Vízkovi. Navzdory předzápasovým prohlášením ale žádné další překvapení nepřichystal, byť pouze mezi náhradníky začal nejlepší střelec týmu Vašulín.

Jako by se změny projevily na souhře obou celků a první poločas nenabídl 1144 divákům příliš zajímavou podívanou. Až v 26. minutě Mašek poprvé prověřil brankáře Vízka. Ladrova střela o chvíli později skončila po teči mimo tři tyče. Největší šanci měl v 35. minutě půlhodině Šimek, jehož hlavička po rohovém kopu skončila těsně mimo. Hosté zahrozili pouze nepřesným volejem Kodeše.

Krátce po změně stran si domácí gólman Mikulec už připsal první zákrok po Trusově křižné ráně. Po hodině hry se dostal do hry ze střídačky spolu s ligovým debutantem Kaulfusem i Kušej, který okamžitě rozpohyboval domácí útok. Reprezentant do 21 let se v 65. minutě skvělým zpracováním dostal až před Vízka, gólmana už ale nedokázal přehodit.

Kušej se ocitl ve velké šanci i o deset minut později, Matějovského dlouhý pas ale zblízka neusměrnil do brány. Tlak Středočechů se závěrem utkání sílil, k brance ale nevedl. A to ani v krátké přesilovce po Smržově druhé žluté kartě. Královéhradecký záložník dostal jako první hráč v aktuální sezoně nejvyšší soutěže třetí červenou kartu. Mladá Boleslav tak na rozdíl od loňska nevykročila k obhajobě triumfu v nadstavbové skupině výhrou.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Mladé Boleslavi): "První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme byli aktivnější a měli jsme víc gólových situací, ale nedokázali jsme to dotlačit do brány. Dneska jsme byli k výhře blíž, ale zkrátka jsme to nedotáhli. Klukům nemůžeme vytknout nic ve smyslu ochoty, snahy i dobrých nápadů. Chybělo nám akorát finální řešení."

Stanislav Hejkal (trenér Hradce Králové): "Mladá Boleslav byla silnější na míči, na začátku jsme si nevěděli rady s jejich technickými středními záložníky. Ve druhé půli nám dělal problémy Kušej a jeho náběhy, s tím se obecně potýkáme dlouhodobě. Z naší strany to nebylo až tak vydařené utkání, ale cením si, že jsme po dlouhé době udrželi nulu. Do dvojutkání jsme vstoupili s pěti změnami v základní sestavy, příští týden budou další. Chceme dát příležitost všem hráčům širšího kádru i některým mladíkům, i když teď nám do toho vstoupila i zranění."

První fotbalová liga - semifinále skupiny o umístění, 1. utkání: FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 0:0 Rozhodčí: Volek - Horák, Pochylý - Adámková (video). ŽK: Klíma, Trusa, Kučera, Smrž. ČK: 85. Smrž (všichni Hradec Králové). Diváci: 1144. Mladá Boleslav: Mikulec - Donát, Suchý, Šimek - Suchomel (81. Mareček), Matějovský, Karafiát, Fulnek (81. Stránský) - Žitný (60. Kaulfus) - Ladra, Mašek (60. Kušej). Trenér: Hoftych. Hradec Králové: Vízek - Klíma, Čech (82. Novotný), Smrž - Gabriel, Kodeš, Rada, Harazim (54. Leibl) - Kučera - Trusa, Koubek (69. Vašulín). Trenér: Hejkal.