Boleslav vymazala ztrátu a po výhře 3:0 postoupila přes Zlín

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslav díky výhře 3:0 nad Zlínem v odvetě finále skupiny o Evropu vymazali porážku 1:3 z úvodního venkovního duelu a postoupili do kvalifikačního utkání o Evropskou ligu. V něm v sobotu 1. června vyzvou pátý celek skupiny o titul, jímž bude Liberec, nebo Ostrava.

Skóre otevřel v 52. minutě z pokutového kopu Nikolaj Komličenko, s 28 brankami nejlepší ligový střelec. Postup vystřelil Středočechům v 77. minutě Tomáš Přikryl. Pojistku přidal v 89. minutě Tomáš Ladra.

Domácí poprvé zahrozili už ve třetí minutě. Mešanovičovu přízemní střelu z hranice vápna vyrazil gólman Rakovan na rohový kop. Ve 23. minutě přihrál Hubínek do šestnáctky na Mešanoviče, který se ani nadvakrát neprosadil. Po půl hodině hry Rakovan zneškodnil Přikrylovu hlavičku.

O čtyři minuty později zamířil Komličenko zpoza vápna vedle branky. Ve 44. minutě mohl jít sám na branku Džafič, nezpracoval si však ideálně míč a nechal se doběhnout Fulnekem. Bosenský ofenzivní hráč sice vypálil, ale nepřesně.

Ve druhém poločase poslal domácí trenér Weber na hřiště Matějovského místo Buchy a Ladru na úkor Křapky. V 52. minutě fauloval zlínský Buchta v šestnáctce Mešanoviče a rozhodčí Houdek nařídil penaltu. Komličenko poslal míč přesně k tyči a přestože Rakovan vystihl směr střely, nedosáhl na ni.

V 64. minutě centroval Přikryl před prázdnou branku, ale žádný z jeho spoluhráčů míč nezasáhl. Středočeši stupňovali tlak a v 77. minutě vstřelili postupovou branku. Po Matějovského druhém rohovém kopu za sebou se míč odrazil k Fulnekovi, jehož střela propadla k Přikrylovi, který se rychle zorientoval a rozhodl.

V 89. minutě stvrdil postup Ladra, jenž obehrál Rakovana a vsítil třetí branku domácích. Mladá Boleslav porazila doma Zlín stejným poměrem i v závěrečném 30. kole základní části.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Trochu jsme si to zkomplikovali ve Zlíně. Přestože jsme branky vstřelili až ve druhé půli, vypracovali jsme si dostatečný počet příležitostí, abychom utkání zvrátili, což se nám podařilo, i když to bylo s nervy. Moc na nás dolehlo, že po aktivních 15 minutách, kdy jsme neproměnili dvě šance, to na nás trochu spadlo. Hráče jsme nabádali o poločase. Měli jsme nějaký plán. Musím hráčům poděkovat, že byli dostatečně trpěliví a že si pro vítězství a postup došli docela zkušeně. Řekl jsem jim, že jsem rád, že je v pondělí znovu uvidím."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Bezprostředně po utkání převažuje zklamání, protože jsme nedosáhli na to, abychom z tohoto dvojzápasu postoupili. Chyběl nám malý krůček vstřelit branku, abychom to ještě zdramatizovali. Utkání nám nesedlo, nehráli jsme dobře. Dělali jsme spoustu chyb a ztráceli jsme míče na polovině soupeře, kde jsme prakticky nedokázali dát pořádně finální přihrávku. Nedokázali jsme pořádně ohrozit gólmana soupeře. Na druhé straně domácí ukázali ofenzivní sílu a dokázali se třikrát prosadit."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 3:0 (0:0)

Branky: 52. Komličenko z pen., 77. Přikryl, 89. Ladra. Rozhodčí: Houdek - Caletka, Novák. ŽK: Buchta, Bačo (oba Zlín). Diváci: 3063. První zápas: 1:3, postoupila Mladá Boleslav.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (46. Ladra), Jugas, Hájek, Wiesner - Fulnek, Hubínek, Bucha (46. Matějovský), Přikryl - Mešanovič (84. Takács), Komličenko. Trenér: Weber.

Zlín: Rakovan - Bačo, Buchta, Gajič - Holík, Hlinka, Podio (81. Vyhnal), Čanturišvili (70. Bartošák), Jiráček - Poznar, Džafič (65. Hronek). Trenér: Kameník.