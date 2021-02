Boleslav v 86. minutě přišla o výhru nad Plzní a remizovala 2:2

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remízovali v 19. kole první ligy s Plzní 2:2. Čekání trenéra Karla Jarolíma na vítězství v nejvyšší soutěži se tak od jeho prosincového příchodu na lavičku Středočechů protáhlo už na osm zápasů a jeho tým čeká na výhru ještě o dvě kola déle. Dnes ho o ni připravil čtyři minuty před koncem vyrovnávacím gólem střídající Lukáš Matějka. Viktoria je v neúplné tabulce osmá, Boleslavi patří 16. místo, ale má jedno utkání k dobru.

Už ve čtvrté minutě domácí obrana dopřála v šestnáctce hodně volného prostoru Šulcovi a ten snadno umístil k tyči přihrávku, kterou z pravého křídla poslal Ba Loua. Pro dvacetiletého záložníka to byl první ligový gól v plzeňském dresu po lednovém návratu z hostování v Českých Budějovicích. V další šanci pak Šulc hlavičkoval těsně nad břevno.

Plzeň brzy ztratila zraněného Ba Louu a ve 22. minutě i vedení. Po špatné rozehrávce a Brabcově zaváhání srovnal Ladra. To, že plzeňská obrana, v níž potrestaného Kašu nahradil poprvé v základní sestavě Míka, není úplně v pohodě, se ukázalo už chvíli před vyrovnáním. Naštěstí pro hosty Pech netrefil odkrytou branku.

Chybami však nešetřili ani domácí. Dancák nabídl gólovou šanci Ondráškovi, brankář Diviš však včasným vyběhnutím nebezpečí zažehnal. Pak si slabší chvilku vybral i mladoboleslavský gólman, při rozehrávce trefil Ondráška, ale od něj se míč odrazil vedle branky.

V 58. minutě vypálil Škoda tvrdě levačkou z hranice šestnáctky a trefil se přesně pod břevno. Hostující trenér Guľa zareagoval tím, že poslal na trávník dva čerstvé útočníky a Plzeň stupňovala tlak. Mihálikovu střelu z dálky ještě Diviš vytáhl nad břevno, ale v 86. minutě už byl bezmocný proti Matějkově hlavičce po Kayambově centru. I pro střídajícího Matějku to byl premiérový ligový gól v plzeňských barvách.

Na radost z výhry tak bude muset čekat i záložník Skalák, který se v mladoboleslavském dresu objevil dvanáct minut před koncem poprvé po pěti letech v Anglii.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Do utkání jsme nevstoupili dobře, soupeři jsme nebezpečné situace nabídli sami špatnou rozehrávkou. Korunoval to vedoucí gól. Chvíli to vypadalo, že má mužstvo hlavu dole, ale otřepali jsme se z toho a začali hrát to, co jsme chtěli. Důležité bylo, že jsme vyrovnali ještě do poločasu. Po přestávce byl vstup lepší, dostali jsme se do vedení, ale pak jsme se nechali zatlačit. Přesto jsem věřil, že utkání zvládneme, ale bohužel se opakoval zápas s Olomoucí, kdy také soupeř v závěru vyrovnal. Dalo se z toho vytěžit víc. Tak dlouho čekat na výhru, to se mi ještě nestalo a už jsem z toho skoro frustrovaný."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Byl to dobrý zápas, padly čtyři góly, ale stále máme velmi slabou produktivitu. Jdeme do vedení, máme čtyři pět dalších šancí rozhodnout a místo jasného vedení jdeme do kabin s remízovým stavem. V druhé části musíme zápas zase dohánět. Hrálo se v dobrém tempu, soupeř má hráče na rychlé brejky a díky tomu byl stále ve hře. Znovu jsme kvůli zraněním museli sahat do sestavy, ale přišli hráči, kteří s tím chtěli něco udělat. Remíza je pro nás málo, ale je to posun v tom, že se mužstvo nezlomilo a hrálo až do konce."

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 2:2 (1:1)

Branky: 22. Ladra, 58. Škoda - 4. Šulc, 86. Matějka. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Flimmel - Hrubeš (video). ŽK: Dancák, Takács - Limberský, Šulc, Mihálik, Kayamba. Bez diváků.

M. Boleslav: Diviš - Douděra (73. Jakub Klíma), Šimek, Křapka, Preisler - Dancák, Pech - Malinský, Ladra (81. Drchal), Zmrhal (78. Skalák) - Škoda (78. Takács). Trenér: Jarolím.

Plzeň: Staněk - Havel, Brabec, Míka, Limberský (72. Matějka) - Bucha (66. Mihálik), Kalvach, Šulc - Ba Loua (18. Kayamba), Ondrášek (66. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.