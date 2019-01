Mladá Boleslav - Vedení Mladé Boleslavi se po nepovedeném podzimu fotbalové ligy rozhodlo k velkým změnám v kádru, od kterých si slibuje návrat od horních pater tabulky. Pomoci k tomu má i nejlepší ligový střelec Nikolaj Komličenko, jehož hostování z Krasnodaru chce středočeský celek změnit v přestup.

Boleslavi patří po devatenácti kolech až desáté místo, a proto se vedení rozhodlo k zásadním změnám. Z týmu odešli brankář Luděk Vejmola s útočníkem Stanislavem Klobásou do Jihlavy a Lukáš Hůlka bude hostovat v Bohemians 1905. Klub už také nepočítá se záložníky Tiémokem Konatém a Jiřím Valentou, obráncem Lukášem Pauschekem a brankářem Lubošem Kamenárem.

"Bylo tady víc starších hráčů, kteří v dlouhodobém kontextu nepředvedli kvalitu s ohledem na podmínky, které jim byly vytvořeny," uvedl na tiskové konferenci prezident klubu Josef Dufek s tím, že od nových hráčů si slibuje velké věci.

Do klubu přestoupili záložníci Dominik Mašek z Bohemians 1905, Jakub Fulnek z druholigové Jihlavy a brankář Jan Stejskal z Hradce Králové, z Plzně přišel na hostování zkušený obránce Tomáš Hájek. Z hostování se vrátili Aleksandar Šušnjar s Jakubem Klímou a šanci dostane také několik odchovanců.

Dorazit by měli i Philipp Tvaroh z Ingolstadtu, brazilský záložník Ewerton ze Zlatých Moravců, jeho krajan Marco Tulio z Vlašimi, obránce Alexej Tatajev z Krasnodaru a Lukáš Budínský z Karviné. "Podle věkové i typologické skladby je vidět, že budujeme nové perspektivní mužstvo," řekl Dufek.

"Při pohledu na tabulku je jasné, že jaro bude dramatické nejen po sportovní stránce, ale i po psychické. Proto jsme se to rozhodli zpevnit a přivedli jsme na krátkodobé hostování Hájka z Plzně," přidal boleslavský funkcionář. "Prvním cílem je být do desátého místa a mít na jaře klid," přidal.

Do budoucna by Dufek chtěl, aby nový tým opět hrál na špici tabulky. "Je zájem o dva, tři hráče, kteří jsou u nás pod smlouvami. Ale neuvolnili jsme je a nechceme uvolnit, protože musí přijít stabilizace. Nechci vykřikovat nějaké věci, ale byli bychom rádi, kdybychom se vrátili do první šestky," prohlásil.

Minimálně na jaře by měl Mladé Boleslavi ke splnění vytyčených cílů pomoci i Komličenko, který je po podzimu s 18 góly nejlepším střelcem první ligy. Ruský útočník je zatím v klubu na hostování z Krasnodaru, ale jedná se o jeho přestupu. "Je to otázka dnů, týdnů. Jisté ale je, že na jaře zůstane v Boleslavi, to je k dnešku jediný jasný fakt. Vidím to ale pozitivně," uvedl Dufek.