Boleslav remizovala v Karviné a udržela se ve skupině o Evropu

Karviná - Fotbalisté Mladé Boleslavi v závěrečném 30. kole základní části první ligy remizovali v Karviné 2:2 a udrželi se v nadstavbové skupině o Evropu. Středočeši po šestém utkání bez vítězství za sebou klesli na desáté místo. Čtrnáctí Slezané protáhli čekání na plný bodový zisk rovněž na šest kol.

Hned v druhé minutě domácí poprvé ohrozili mladoboleslavskou bránu, ale Taiwo neprostřelil hradbu těl před brankářem Stejskalem ani jeho samotného.

Chvíli nato přišla série karvinských šancí uvnitř šestnáctky soupeře. Nejprve po průniku Čonky zablokovala obrana hostů střelu Qoseho, odražený míč poslal Ndefe také jen do hradby těl před Stejskalem a nakonec pálil nad Lingr.

V 18. minutě se domácí poprvé radovali. Rychlou akci na jeden dotek rozjel Šindelář, po něm Ba Loua našel na křídle Ndefeho a jeho přízemní centr Lingr poslal za Stejskalova záda.

Boleslavská odpověď byla blesková. Jakub Klíma poslal dlouhý pas přes celé hřiště, za hranicí šestnáctky si ho zpracoval Jiří Klíma a přeloboval Bolka.

To hostům pomohlo, už se na hřišti cítili jistěji a dokázali i zazlobit. Jako při ráně Janoška, kterou Bolek vytahoval na roh.

Slezané se ke slovu znovu dostali v 34. minutě, kdy po Lingrově standardce hlavičkoval Taiwo těsně nad bránu. Poté zase přišla šance hostů, ale Fulnek o kousek minul tyčku.

Minutu před pauzou Ba Loua předvedl velkou rychlost a povedenou střelou trefil horní růžek branky. Pro záložníka z Pobřeží slonoviny to byla premiérová ligová trefa v sezoně.

Začátek druhé půle byl ze začátku trochu opatrnější. V 68. minutě poslal Mangabeira na zteč hostující brány Lingra, toho však zablokoval Křapka.

Boleslavští nesložili zbraně a v 72. minutě opět srovnali. Domácí defenziva zapomněla na zadní tyči na Douděru, ten vrátil míč před bránu a střídající Mašek ho dostal do sítě.

Rychlou odpověď se snažil najít Lingr, na jeho střílenou přihrávku však znovu nedosáhl Taiwo. Rozhodnutí měl na hlavě nejprve v poslední minutě Šindelář, ale karvinský stoper nestihl přesně zacílit. V nastavení Tijani přeskočil i gólmana Stejskala, jenže balon skončil nad břevnem.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Co jsme dnes chtěli hrát, byl první poločas výborný, hodně šancí na pět gólů. Chlapci hráli velmi dobře, ale srazil nás ten gól na 1:1. Na to se musím ještě podívat, ale to jsou věci, které nás sráží k zemi. Takhle rychle inkasovat po naší brance a navíc z nákopu, to bychom neměli dostávat. Naštěstí nás dostal do vedení krásný gól Adriela (Ba Louay). Do druhé půle jsme si říkali hlavně nebláznit, bránit z bloku, ale opak byl pravdou, ztráceli jsme dost balonů. Chtěli jsme si počkat na nějaký kontr a pojistit to třetím gólem, ale bohužel."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Zasloužená remíza. V první půli byli oni aktivnější, šlapali nadoraz, v presinku byli, stálo je to asi hodně sil. My prostřídali a otupili jejich tlak, pak jsme zase byli aktivnější my. Prvních 10 minut byli domácí lepší, ty naše vstupy do zápasů nejsou dobré. Rychlé vyrovnání nám ale pomohlo, hru jsme pak vyrovnali a v některých fázích jsme i dominovali. Přišel ale druhý krásný gól od Ba Louay a zase nás dostal na lopatky. Prostřídali jsme, noví hráči to oživili. Mašek se po zranění vrátil na hřiště, hrál třetí zápas a dal i gól, dobře pro něj. Výsledek nám pomohl, sami jsme si zajistili účast v desítce."