Boleslav remizovala s Teplicemi a ve finále o Evropu vyzve Zlín

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali v ligové nadstavbě v odvetném semifinále skupiny o Evropu s Teplicemi 1:1 a po rekordní výhře 8:0 na hřišti soupeře postoupili do finále, kde je čeká Zlín. Skóre otevřel 27. ligovým gólem v sezoně Nikolaj Komličenko, který vylepšil osobní i soutěžní maximum. Vyrovnání zařídil Michal Jeřábek. Úvodní finálový duel proti "Ševcům" je na programu v pátek 17. května na Moravě.

"Výkon byl bojovný, bylo vidět, že ten týden toho na nás bylo až moc. Byly tam ztráty, chyby. Nedá se nic dělat. Celý týden byl pro nás stražně těžký, jak v hlavách, tak ve všem. Dostali jsme spoustu trestů za ten zápas. Je to těžké," řekl novinářům teplický kapitán Hora.

Středočeši, kteří vyrovnali na Stínadlech nejvyšší výhru v samostatné historii ligy, udělali stejně jako Teplice čtyři změny v základní sestavě. Poprvé si v lize zachytal dvaadvacetiletý brankář Stejskal. Premiéru v základní jedenáctce dostali dvacetiletý mladoboleslavský bek Hašek a na druhé straně osmnáctiletý záložník Radosta. Hostující gólman Diviš se v lize představil poprvé od listopadu.

Ve 14. minutě vystřelil z hranice vápna Trubač, jehož střelu domácí obrana zblokovala na roh. O tři minuty později zamířil domácí Wiesner z šestnáctky těsně mimo branku. Ve 20. minutě Přikrylův pokus do horního růžku branky vychytal Diviš. Za šest minut pálil teplický Moulis do boční sítě.

V 38. minutě otevřeli domácí skóre. Hubínek našel ve vápně Fulneka, který vybídl před brankou Komličenka ke snadnému zakončení. Třiadvacetiletý Rus se trefil v posledních pěti vzájemných utkání v lize. Celkově se Komličenko zapsal mezi střelce počtvrté za sebou.

"První poločas jsme hráli velice dobře, měli jsme tam čtyři nebo pět příležitostí, kdy můžeme vstřelit gól, ale nevstřelili. Dostali jsme gól z klasické situace, nepokryjeme Komličenka ve vápně," mrzelo trenéra Teplic Hejkala.

Dvě minuty po přestávce srovnal po Moulisově rohovém kopu Jeřábek. O tři minuty později napálil z dálky Hora břevno. V 55. minutě mohl domácím vrátit vedení Wiesner, jehož hlavička však skončila na horní tyči.

Za minutu nastoupil místo Komličenka Matějovský a domácí převzali iniciativu. "Po jeho příchodu se hra dostala úplně jinam a už jsme čekali na konec," přiznal Hejkal.

V 59. minutě zaváhal Diviš v souboji s Wiesnerem, který přihrál Mešanovičovi, ale střelu bosenského útočníka do odkryté branky zblokoval na roh Jeřábek. Ve 72. minutě se Diviš zaskvěl po Takácsově střele zblízka. Neujala se ani Mešanovičova hlavička v 85. minutě a Maškova přízemní střela z vápna o tři minuty později.

Teplice nevyhrály v Mladé Boleslavi posedmé za sebou, ale počtvrté za sebou tam remizovaly. Celkově Teplice nevyzrály na Středočechy v desátém souboji po sobě. Mladá Boleslav z posledních 13 ligových duelů prohrála jediný.

"Co se týče dnešního utkání, bylo složité pro oba týmy. Přestože hráči jsou profesionálové, asi bylo složité se na to připravit. Bylo to důstojné z obou stran. Byl bych radši, kdybychom vyhráli, ale soupeř podal dobrý výkon," uvedl kouč Mladé Boleslavi Weber.

Hlasy po outkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Jsem rád, že jsme postoupili. Ten úkol, který jsme si dali před skupinou play off, bylo neskončit dneska. Hráči stejně věděli, že by volno neměli. Proto jsem rád, že jsme to zvládli. Co se týče dnešního utkání, bylo složité pro oba týmy. Přestože hráči jsou profesionálové, asi bylo složité se na to připravit. Bylo to důstojné z obou stran. Byl bych radši, kdybychom vyhráli, ale soupeř podal dobrý výkon. Přestože jsme vedli 1:0, zlepšili jsme se paradoxně až po pauze, kdy jsme dostali vyrovnávací branku. Pak ten náš fotbal začal být rychlejší, byly tam šance, ale žádnou jsme neproměnili, proto si soupeř odváží bod. Ode dneška se už v hlavě připravujeme na finálový duel se Zlínem."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Utkání pro nás nebylo jednoduché po minulém týdnu. Museli jsme dát dohromady poslední ne fyzické, ale psychické síly po tom, co se tam událo. První poločas jsme hráli velice dobře, měli jsme tam čtyři nebo pět příležitostí, kdy můžeme vstřelit gól, ale nevstřelili. Dostali jsme gól z klasické situace, nepokryjeme Komličenka ve vápně. Ač jsme druhou půli zkraje vyrovnali a měli jsme ještě břevno Hory, myslím si, že po příchodu Máry Matějovského se ta hra dostala úplně jinam a už jsme čekali na konec."

FK Mladá Boleslav - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 38. Komličenko - 47. Jeřábek. Rozhodčí: Petřík - Myška, Koval. Bez karet. Diváci: 1688. První zápas: 8:0, postoupila Mladá Boleslav.

Sestavy:

M. Boleslav: Stejskal - Hašek, Jugas, Takács, Fulnek - Wiesner (79. Mašek), Tatajev (67. Ladra), Hubínek, Přikryl - Komličenko (56. Matějovský), Mešanovič. Trenér: Weber.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Jeřábek, Krob (46. Bezdička) - Žitný (89. Ondrášek), Trubač - Jindráček, Radosta (77. Mustafič), Moulis - Hora. Trenér: Hejkal.